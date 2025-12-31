Wall Street започва новогодишната сесия с вяли спадове*

Водещите индекси на Wall Street започват сесията в сряда на червено, но въпреки това се готвят да изпратят силна година, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 отписва 0,24%. От своя страна, технологичният бенчмарк Nasdaq Composite изостава с 0,25%, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average е надолу с 0,28%, или 133 пункта.

Ако движенията се запазят, това ще е трета поредна сесия на понижения за показателите, въпреки че движението надолу е относителн ограничено. S&P 500 се готви да изпрати годината с ръст от 17%, което ще е трета поредна година на двуцифрено процентно покачване. Nasdaq Composite пък е на гребена на AI вълната с ръст от 21%, докато при Dow той е от 13% заради по-ограниченото присъствие на технологични компании.

Това е значително възстановяване спрямо разпродажбите от април, след като американският президент Доналд Тръмп обяви своите мита. S&P 500 бе на ръба да приключи на меча територия в даден момент по това време, като беше около 19% надолу спрямо февруарския си пик и стигна до под 5000 пункта за първи път от април 2024 г.

Въпреки всичко последните понижения са до известна степен притеснителни, като се има предвид, че петте сесии преди края на годината и първите две от новата обикновено са период на ръстове и често се наричат „ралито на Дядо Коледа“

Прибирането на печалби от последните дни може да предвещава и известна предстояща волатилност. Стратези, анкетирани от CNBC, очакват S&P 500 да запише нов двуцифрен ръст и догодина, но мнозина се притесняват, че акциите може да прекарат по-голяма част от годината в ограничен диапазон на фона на корпоративни резултати.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации расте в сряда до съответно 4,145% и 4,82%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, расте с 0,23% до 98,464 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола се повишава с по около 0,6% и за двата водещи сорта. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент се търгуват за 61,67 долара за барел, докато тези върху сорта WTІ – за 58,31 долара за барел.

Златото поевтинява с над 0,9% до 4345,1 долара за тройунция, но се готви да изпрати годината с ценови ръст от около 66%.

Среброто отново е на червено с поевтиняване от над 7% до 72,315 долара за тройунция, като неговото поскъпване за годината е от цели 165%.

Биткойнът остава на територията на поевтиняването с 0,4% за денонощието до 87 855,08 долара. При него спадът в стойността за годината се очертава около 6%.

*Информацията е актуална към 17:25 ч.