Доналд Тръмп се е вкопчил в Гренландия и не приема не за отговор

Американският президент Доналд Тръмп има фикс идея да присъедини Гренландия към САЩ и не се интересува особено какво мислят хората на острова или датчаните, под чийто контрол е той, пише Bloomberg. За първи път той съобщи за това желание по време на първия си мандат в Белия дом през 2019 годиа.

Тази реторика продължи веднага след избирането му за втори път начело на САЩ и сега ескалира, когато стана ясно, че ще назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник в Гренландия. "Имаме нужда от острова заради националната ни сигурност", каза Тръмп пред журналисти в своето имение в Мар-а-Лаго, Флорида. "Трябва да го имаме и той (Джеф Ландри - б.р) поиска да оглави промяната", категоричен беше президентът.

Тези изявления се сблъскват с вече неприкрития гняв на властите в Копенхаген и Гренландия. Досега те възпитано отклоняваха неговите коментари, заявявайки, че тази земя не е за продан, а хората нямат желание да станат 51-я щат на САЩ. Сега датският външен министър Ларс Льоке Расмусен каза, че е "дълбоко разгневен" от този ход и предупреди Вашингтон да уважава суверенитета на Дания. Европейският съюз също изрази "пълната си солидарност" с Дания.

На няколко пъти американският просланик в Дания беше викан, за да му бъде разяснена позицията на власите. Сега отново беше извикан. В крайна сметка в своя годишен доклад датските служби вече определят САЩ като потенциален риск за сигурността на страната.

Защо Тръмп така се е вкопчил в идеята?

Когато за първи път представи своята идея американският президент коментира, че присъединяването на Гренландия ще бъде "мащабна сделка с недвижими имоти", която ще реши финансовите проблеми на Дания. Днес аргументите му са, че островът е важна част от националната сигурност на САЩ.

Според него Дания не предоставя достатъчно средства, за да осигури защитата на острова. В отговор Копенхаген преведе милиарди за правителството на автономната територия, на която живеят 57 хил. души, за отбрана и развитие на инфраструктурата.

Въпреки това на 22 декември, обяснявайки назначението а Ландри, Тръмп заяви, че Дания няма пари, не им превежда нищо и островът няма военна защита. "Те казват, че датчаните са дошли преди 300 години, или там някъде, на лодки. Ние също имаме лодки, сигурен съм в това. Значи трябва да работим за това", каза още американският президент.

Апетитите към Гренландия не са от вчера, какво привлича Тръмп?

Апетитите към острова обаче не са от вчера - той е разположен на стратегическо място и има огромни запаси от редкоземни минерали и изкопаеми горива, които сега са силно желани от САЩ и конкурента им Китай. Топенето на снеговете заради климатичните промени правят по-лесен достъпа до тези залежи, същевременно и отваря нови маршрути, които съкращават пътя между Северна Америка, Европа и Азия.

Доналд Тръмп вече заяви, че не това е причината да иска острова - САЩ имат изобилие от ресурси, каза той. В Гренландия обаче е разположена американска база, в която е разположена ракетна станция за откриване на заплахи и наблюдение от космоса. Пълният достъп до острова би дал по-широки възможности за наблюдение на Китай и Русия, отбелязва Bloomberg.

За да се случи това обаче трябва да има поредица от действия, защото Гренландия е автономна област и датското законодателство дава пълна свобода на хората, живеещи там. Тоест Копенхаген не може да сключи "голяма сделка", а гренландците първо трябва да гласуват за своята независимост, а след това - за да станат част от САЩ.

Гренландия всъщост отдавна иска да бъде независима държава. Тя поиска да напусне ЕС през 80-те години на миналия век, само 10 години, след като се присъедини. Но желанието е това да стане бавно и без сътресения. Заявленията на Тръмп така изплашиха гренландците, че на последните избори спечелиха именно кандидати, които настояват за постепенното отцепване от Дания.

Тогава всички партии се обединиха и определиха коментарите на Доналд Тръмп като "неприемливи", както и заявиха, че Гренландия не е недвижим имот, който може да се изтъргува.

Колко струва Гренландия?

В исторически план се е случвало държава да купува територия - САЩ например са купили Аляска от Русия за 7,2 млн. долара, а малко преди това и щата Луизиана от Франция за 15 млн. долара. Днес покупката на Гренландия трудно може да се оцени - пазарът на суверенни територии отдавна не е толкова активен.

Островът е с големина от 2,1 млн. кв. км. Брутният му вътрешен продукт през 2021 година е 3,2 млрд. долара и получава годишна субсидия от датското правителство в размер на 600 млн. долара.

Конгресът трябва да одобри парите, които Тръмп би изхарчил за всяка подобна покупка, но дори и да получи това разрешение американският президент първо трябва да получи одобрението на гренландците. Ако се съобрази с него, ще трябва да извърви дълъг път, докато види Гренландия като част от САЩ, отбелязва в заключение Bloomberg.