Wall Street започва сесията на червено с данните за инфлацията и сезона на отчетите*

Водещите индекси на американската фондова борса започват новата сесия на червено след поредните данни за инфлацията и началото на новия сезон на отчетите, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 се разделя с почти 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average пък изтрива 0,6%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite остава почти без промяна с минимален спад от 0,02%.

По-рано през деня стана ясно, че според последните данни за инфлацията в САЩ през декември основният индекс на потребителските цени (СРІ), който изключва храните и енергоносителите, се е увеличил с 0,2% на месечна основа и с 2,6% на годишна. Това е под очакванията на икономисти, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха съответно 0,3% и 2,8%.

Месечната стойност за общата инфлация достига 0,3% през декември, а годишната 2,7%. И двете числа са в унисон с прогнозите.

„Днешните данни вероятно няма да имат голямо влияние върху политиките на Фед, като се има предвид предстоящата смяна в ръководството. Но запазва очакванията за по-ниски ставки и вероятно подкрепя апетита за риск“, коментира Дейвид Ръсел, глобален ръководител за пазарни стратегии на TradeStation.

Инвеститорите също така бяха ангажирани и с отчета за четвъртото тримесечие на банковия гигант JPMorgan Chase. Акциите на кредитора поевтиняват с 2,65%, след като главният финансов директор Джеръми Барнъм сигнализира, че банковата индустрия може да даде отпор на призивите на президента Доналд Тръмп за контрол на цените на кредитните карти.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации намалява до съответно 4,175% и 4,833%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути се покачва с 0,2% до 99,036 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола расте с по около 2,3% и за двата водещи сорта. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпват до 65,33 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI до 60,89 долара за барел.

Златото също увеличава цената си с 0,4% до 4633,5 долара за тройунция.

Биткойнът поскъпва осезаемо с 1,7% до 92 493 долара.

*Информацията е актуална към 17:05 ч.