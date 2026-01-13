IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Wall Street започва сесията на червено с данните за инфлацията и сезона на отчетите*

През декември основният индекс на потребителските цени в САЩ се е увеличил с 0,2% на месечна основа и с 2,6% на годишна

17:21 | 13.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Водещите индекси на американската фондова борса започват новата сесия на червено след поредните данни за инфлацията и началото на новия сезон на отчетите, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 се разделя с почти 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average пък изтрива 0,6%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite остава почти без промяна с минимален спад от 0,02%.

По-рано през деня стана ясно, че според последните данни за инфлацията в САЩ през декември основният индекс на потребителските цени (СРІ), който изключва храните и енергоносителите, се е увеличил с 0,2% на месечна основа и с 2,6% на годишна. Това е под очакванията на икономисти, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха съответно 0,3% и 2,8%.

Месечната стойност за общата инфлация достига 0,3% през декември, а годишната 2,7%. И двете числа са в унисон с прогнозите.

„Днешните данни вероятно няма да имат голямо влияние върху политиките на Фед, като се има предвид предстоящата смяна в ръководството. Но запазва очакванията за по-ниски ставки и вероятно подкрепя апетита за риск“, коментира Дейвид Ръсел, глобален ръководител за пазарни стратегии на TradeStation.

Инвеститорите също така бяха ангажирани и с отчета за четвъртото тримесечие на банковия гигант JPMorgan Chase. Акциите на кредитора поевтиняват с 2,65%, след като главният финансов директор Джеръми Барнъм сигнализира, че банковата индустрия може да даде отпор на призивите на президента Доналд Тръмп за контрол на цените на кредитните карти.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации намалява до съответно 4,175% и 4,833%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути се покачва с 0,2% до 99,036 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола расте с по около 2,3% и за двата водещи сорта. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпват до 65,33 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI до 60,89 долара за барел.

Златото също увеличава цената си с 0,4% до 4633,5 долара за тройунция.

Биткойнът  поскъпва осезаемо с 1,7% до 92 493 долара.

*Информацията е актуална към 17:05 ч.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 17:46 | 13.01.26 г.
американски борси американски пазари цена на петрола цена на златото доходност по държавни ценни книжа
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Пазари виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още