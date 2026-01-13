IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Приходите от търговия помогнаха на JPMorgan да даде силен старт на сезона на отчетите

Печалбата е намаляла със 7% до 13,03 млрд. долара, или 4,63 долара за акция, но приходите растат също със 7% до 46,77 млрд. долара

17:21 | 13.01.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Най-голямата американска банка JPMorgan Chase надмина очакванията на анализаторите за резултатите от четвъртото тримесечие благодарение на приходите от търговия, съобщава CNBC.

Кредиторът отбеляза, че печалбата е намаляла със 7% до 13,03 млрд. долара, или 4,63 долара за акция заради обявено вече заделяне на резерв от 2,2 млрд. долара, свързан с придобиването на кредитното портфолио на Apple Card от Goldman Sachs. Като се изключи ударът от 60 цента на акция от тази трансакция, за периода октомври-декември коригираната печалба е 5,23 долара на акция при консенсус за 5 долара от LSEG.

Приходите пък са 46,77 млрд. долара спрямо очаквани 46,201 долара, което е ръст от 7%. Нетната лихвена печалба също се повишават със 7% до 25,1 млрд. долара, което е относително в синхрон с очакванията на анализаторите, според StreetAccount.

По-значително увеличение има в приходите от търговия с ценни книжа – 40% до 2,9 млрд. долара, което пък е с около 350 млн. долара повече от очакваното от анализаторите. Търговията с фиксирана доходност отчита ръст на приходите отново със 7% до 5,4 млрд. долара, около 110 млн. повече от очакваното.

Разочарование обаче се оказа звеното за инвестиционно банкиране, където таксите са намалели с 5% до 2,3 млрд. долара или с 210 млн. долара под оценката на StreetAccount.

Около час преди началото на редовната търговия в Ню Йорк акциите на банката поскъпват с 0,3%.

Банките се радват на благоприятни условия през последните няколко тримесечия на фона на възстановяване на търговията на Wall Street, намаляващи лихвени проценти, стабилно потребителско кредитиране и дерегулации, които осигуряват подкрепа на сектора.

В коментар към публикувания отчет главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън нарече американската икономика устойчива. „Макар трудовите пазари да са се смекчили, условията не изглежда да се влошават. Междувременно потребителите продължават да харчат и бизнесите като цяло остават в добро състояние“, посочи той. Прогнозата му е, че тези условия може да продължат още известно време, но въпреки това той подчерта, че банката остава „бдителна“.

Очакванията за JPMorgan за пълната 2026 г. са нетната лихвена печалба да е около 103 млрд. долара, а коригираните разходи да са в размер на 105 млрд. долара, въпреки че и двете метрики са „зависими от пазара“.

Отчетът на JPMorgan даде началото по същество на сезона на отчетите. По-късно в сряда резултати ще представят още Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, а в четвъртък е ред на Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Последна актуализация: 17:21 | 13.01.26 г.
