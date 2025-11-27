JPMorgan ще строи в Лондон една от най-големите кули в Европа

JPMorgan обяви в четвъртък, че ще построи мащабна нова кула във финансовия квартал Canary Wharf в Източен Лондон, като ще инвестира милиарди паунди във Великобритания след обявяването на държавния бюджет, който се стремеше да успокои инвеститорите относно финансите на страната, предава Ройтерс.

JPMorgan съобщи, че проектът ще допринесе с 9,9 млрд. паунда (13,1 млрд. долара) за шест години в местната икономика, включително разходите за строителство, и ще създаде 7800 работни места.

Запознат с проекта източник съобщи, че строителството ще струва няколко милиарда паунда, а проектите все още се довършват, включително височината.

Но по площ тя ще бъде една от най-големите кули в Европа. Планираните 280 хил. кв. м ще бъдат над два пъти по-големи от площта на най-високата сграда във Великобритания, The Shard, и Commerzbank Tower в Германия, които са с площ от около 120 хил. кв. м всяка.

Кулата ще бъде най-големият офис на банката в Европа

JPMorgan е най-голямата банка в САЩ и също така има голяма инвестиционна банка със значително присъствие в Лондон. Новата кула ще побере до 12 хил. служители на JPMorgan и ще бъде най-големият ѝ офис в Европа, Близкия изток и Африка, съобщи банката.

Това решение е победа за финансовия квартал Canary Wharf, който имаше затруднения да задържи големите наематели след пандемията от Covid-19, но отбеляза по-добри резултати в отдаването им под наем, тъй като компаниите изискват повече хора да се върнат в офиса.

„Приоритетът на британското правителство за икономически растеж беше решаващ фактор, който ни помогна да вземем това решение“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън, ден след като подкрепи бюджета на британския финансов министър Рейчъл Рийвс в едно от малкото публични изявления в деня на представянето на бюджета.

JPMorgan съобщи, че инвестицията, скоро след построяването на новата международна централа в Ню Йорк, зависи от това бизнес средата във Великобритания да остане положителна, но ако се осъществи, както е планирано, това ще бъде значима победа за Лондон след Brexit.

Финансовият център на Лондон загуби част от привлекателността си след Brexit, като някои компании бяха принудени да преместят хиляди работни места в Европейския съюз, за да обслужват своите клиенти.

Ройтерс първа съобщи миналата година, че JPMorgan обмисля варианти за централата си в Лондон, след като банката от Wall Street надрасна съществуващата си 33-етажта кула в Canary Wharf.

Тя също така обмисляше да модернизира съществуващата си сграда на Bank Street в Canary Wharf и да се установи в по-централната част на Лондон. Банката беше един от най-категоричните големи работодатели в искането служителите да се върнат в офиса пет дни в седмицата, което засилва натиска върху съществуващите офис площи.

Нова кула на брега на Темза

JPMorgan строи кулата на място, наречено Riverside South, което закупи през 2008 г. западно от Canary Wharf на бреговете на Темза.

Първоначално тя планирала да построи новата си централа във Великобритания на този терен, но след световната финансова криза този план беше отложен в полза на преместването в старата офис сграда на Lehman Brothers.

JPMorgan надрасна тази кула с площ от 102 хил. кв. м, отчасти поради стартирането и разширяването на британската си банка за банкиране на дребно Chase, която се конкурира с местни кредитори като Lloyds по отношение на текущи сметки и кредитни карти.

Новата кула ще бъде проектирана от архитектурното бюро Foster + Partners, основано от известния архитект Норман Фостър, който проектира и наскоро откритата глобална централа на JPMorgan в Ню Йорк.

Конкурентът на банката на Wall Street Goldman Sachs също обяви в четвъртък, че ще разшири офиса си в Бирмингам във Великобритания и ще наеме 500 служители там, за да удвои работната си сила в града през следващите години.