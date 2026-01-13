Геополитическото напрежение изпрати европейските индекси в различни посоки

Европейските пазари приключиха търговията във вторник с разнопосочни резултати, като инвеститорите продължиха да оценяват напрежението в Иран и започването на наказателно разследване срещу председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, предаде CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 затвори сесията с понижение от 0,15% до 610,06 пункта, като основните регионални борси също отчетоха смесени резултати.

Германският показател DAX не отбеляза съществена промяна и затвори на ниво от 25 411,44 пункта, докато френският измерител САС 40 спадна с 0,14% до ниво от 8347,20 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 почти не помръдна и приключи сесията на ниво от 10 137,35 пункта.

Акциите на датската енергийна компания Orsted поскъпнаха с 5,4% след като американски съдия постанови, че тя може да продължи работата по проект за 5 млрд. долара, който беше спрян от администрацията на президента Доналд Тръмп през декември.

Книжата на швейцарският кредитор UBS поскъпнаха съвсем леко в края на търговията, след като Financial Times съобщи, че неговият главен изпълнителен директор Серджо Ермоти ще се оттегли от поста си през април 2027 г. Представител на банката отказа да коментира темата.

През уикенда стана ясно, че ръководителят на Фед Джером Пауъл е разследван от властите във връзка с ремонта на сградата на централната банка на стойност 2,5 млрд. долара. Финансистът заяви в неделя, че разследването е поредният опит на Тръмп да повлияе на паричната политика на централната банка. Мандатът му като неин председател изтича през май.

Пазарните наблюдатели следят също събитията в Иран тази седмица, след като мащабните протести в страната бяха посрещнати с брутална репресия от иранските власти.