Посещението в Детройт бележи промяна в икономическия фокус на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Детройт, за да се фокусира върху производството и усилията си за справяне с високите потребителски разходи, като пренасочи вниманието си от скорошните международни конфликти към икономическите тревоги, надвиснали над американските домакинства, пише Ройтерс.

Посещението в сърцето на американската автомобилна индустрия идва след седмици на геополитически маневри от страна на Тръмп, включително пленяването на президента на Венецуела, заплахите срещу Иран и Куба, предупрежденията към Русия и Китай и дори предизвикателството към Дания заради Гренландия.

Някои съветници на Белия дом призоваха президента да даде приоритет на вътрешните проблеми, тъй като Републиканската партия е изправена пред трудна битка за запазване на контрола над Конгреса на междинните избори през ноември.

Тръмп ще говори в Икономическия клуб на Детройт и ще разгледа производствения център на Ford Motor Co. в Диърборн, Мичиган, където се сглобява най-продаваният пикап в САЩ, F-150.

Пътуването съвпада с автомобилното изложение в Детройт, където тази седмица ще се появи „Голямата тройка“ на американската индустрия - Ford, General Motors и Stellantis, които ще представят най-новите си модели и технологични иновации.

Но фонът е мрачен: заетостта във фабриките е спаднала в цялата страна с 8000 работни места през декември, което е под нивата, наблюдавани през по-голямата част от първия мандат на Тръмп. Помраченото състояние на американското производство контрастира с обещанието на Тръмп, че агресивните му мита ще доведат до ренесанс при същото това производство.

В неделя Тръмп повтори твърдението си, че новите автомобилни заводи ще увеличат работните места - въпреки малкото доказателства за усилена строителна дейност.

„Имаме производствени предприятия, които отварят врати на нива, каквито никой досега не е виждал, заради митата“, посочи Тръмп пред журналисти. „Ако нямахме мита, те нямаше да заработят“, твърди републиканецът.

Ръководителите на автомобилни компании прекараха по-голямата част от 2025 г. в надпревара да реагират на периодично налаганите от президента мита, които струваха на компаниите милиарди долари. Производителите също така трябваше да се справят с последиците от търговските войни на Тръмп, включително ответните ограничения на Китай върху редкоземните магнити, използвани в автомобилите.

„Едно от най-важните неща, които можем да чуем от президента, е, че той има визия по отношение на търговските ни отношения с Мексико и Канада“, заяви Санди Баруа, главен изпълнителен директор на Регионалната камара на Детройт, призовавайки Тръмп да предоговори търговското споразумение USMCA, след като го пренебрегна заради митата.

Говорителят на Белия дом Карълайн Ливит заяви в понеделник, че Тръмп ще акцентира върху „добрите новини“, като например спада на лихвите по ипотечните кредити и цените на бензина.

Опасения около достъпността

Достъпността остава основен проблем на избирателите. Одобрението на Тръмп по въпросите, свързани с разходите за живот, достига 27% през декември, установява проучване на Ройтерс и Ipsos.

През последните дни Тръмп насочи усилията си към някои от най-големите американски индустрии с икономически ходове, които разтърсиха пазарите. Той оказва натиск върху компаниите за кредитни карти да намалят временно лихвените проценти, обяви забрана за покупки на еднофамилни жилища от инвеститори и притисна световните петролни компании да увеличат добива на суров петрол във Венецуела, което би увеличило световните доставки на петрол и потенциално би намалило цените за потребителите през следващите години.

„Вероятно ще има още много опити от страна на тези компании да останат на негова страна и да не се появяват в новините, като мишена на част от този натиск“, коментира Норман Бишара, професор по бизнес право и етика в Мичиганския университет.

Мичиган е ключово политическо бойно поле преди междинните избори през 2026 г. Тръмп спечели щата два пъти, въпреки че жителите на Мичиган също така избраха демократичния губернатор Гретхен Уитмър.