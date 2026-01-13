Ключови централни банки се обединиха в защита на Пауъл от обвиненията на Тръмп

Ръководителите на централни банки от цял ​​свят се обединиха във вторник в подкрепа на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл след заплахите, които президентът на страната Доналд Тръмп отправи срещу него.

Изявлението за солидарност е безпрецедентно по рода си, подчертава Ройтерс.

Пауъл е заплашен с разследване заради показанията си пред Конгреса миналото лято относно ремонта на централата на Федералния резерв. Според него това е „претекст“ за спечелване на президентско влияние върху лихвените проценти.

„Ние сме напълно солидарни със системата на Федералния резерв и нейния председател Джером Х. Пауъл“, посочват ръководителите на някои от най-големите централни банки в света в съвместно изявление. Сред тях са управителите на Европейската централна банка (ЕЦБ), Английската централна банка (АЦБ), Канадската централна банка и още осем институции.

Независимостта от правителствено влияние е ключовата основа на съвременното централно банкиране. Тя остана безспорен стандарт, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп не започна да изисква по-ниски лихви и да оказва натиск върху отделни представители на Фед, пише агенцията.

От централните банки посочват, че Пауъл е действал почтено и че независимостта на централните банки е от решаващо значение за поддържане на стабилността на цените и финансовите пазари.

„Независимостта на централните банки е крайъгълен камък на ценовата, финансовата и икономическата стабилност в интерес на гражданите, на които служим“, казва се още в изявлението.

Според източници на Ройтерс управителят на ЕЦБ Кристин Лагард, която е подписала от името на централните банки на страните членки на еврозоната, е основният двигател на съвместното писмо в подкрепа на Пауъл.

Голяма част от действителната работа за привличане на отделни управители е извършена от Пабло Ернандес де Кос, генерален мениджър на Банката за международни разплащания, орган чадър на централните банки.

От ЕЦБ и Банката за международни разплащания са отказали да коментират пред агенцията.

Сред другите подписали са ръководителите на централните банки на Швеция, Дания, Швейцария, Австралия, Южна Корея, Бразилия и Франция, както и висши служители на Банката за международни разплащания.

Японската централна банка не е в списъка на подкрепилите Пауъл централни банки. Говорител на институцията е отказал да коментира въпроса.

Според източник на агенцията Японската централна банка първоначално е изразила подкрепа за съвместното изявление, но все още не е готова да го подпише. Списъкът с подписалите обаче не е окончателен и още централни банкери могат да добавят имената си.

Разследването на САЩ срещу Пауъл вече предизвика критики от света на финансите, както и от някои ключови членове на Републиканската партия на Тръмп.

Централните банкери се опасяват, че политическото влияние върху Федералния резерв би подкопало доверието в ангажимента на институцията към целта за инфлацията. Това би довело до по-ускорен ръст на потребителските цени и нестабилност на световните финансови пазари.

Други се притесняват, че една политизирана централна банка може вече да не осигурява доларова защита за финансовите институции по целия свят. Отделно тя може да използва като оръжие тези ключови финансови средства, които обикновено се използват за успокояване на пазарите по време на периоди на стрес.

Фед сега отпуска заеми в долари на други централни банки срещу обезпечение, за да поддържа ликвидност в долари. Сега обаче се обсъждат евентуални непредвидени ситуации, в случай че Фед промени курса си.

Въпреки че централните банки биха могли да обединят собствените си доларови резерви при извънредна ситуация, това се разглежда като временна мярка, която би могла да помогне в изолирани случаи на стрес, но не и при по-широки проблеми.

Политическото влияние върху Федералния резерв вероятно би разтърсило американските пазари и би повишило вътрешната инфлация. Това ще създаде нестабилност, която САЩ ще изнесат към други части на света чрез финансовите пазари и би затруднило другите да поддържат стабилни цени и спокойни собствени пазари.

„Следователно е изключително важно да се запази тази независимост, при пълно зачитане на върховенството на закона и демократичната отчетност“, казват групата от централни банкери в писмото.

Тръмп многократно критикува Джером Пауъл, когото назначи през 2018 г., за това, че не е намалил лихвените проценти достатъчно бързо. Фед намали лихвените проценти три пъти от миналото лято насам, но американският президент призовава институцията да действа по-бързо. Той дори си позволи лично да нападне Пауъл и да го определи като „глупак“, припомня британският в. Guardian.

Сблъсъкът между двамата прие драматичен обрат по-рано тази седмица, когато Пауъл публикува силно формулирано видео изявление, в което заяви, че е преследван от Министерството на правосъдието на САЩ.

Той определя ситуацията като „безпрецедентно действие [което] трябва да се разглежда в по-широкия контекст на заплахите и продължаващия натиск на администрацията“ относно паричната политика.

Тръмп обаче се дистанцира от разследването и твърди, че не е запознат с него. Джанин Пиро, главен прокурор на окръг Колумбия, която подкрепя президента на САЩ, коментира в публикация в Х, че няма заплаха от съдебен процес срещу Пауъл и че думата „обвинение“ той сам я е изрекъл. „Нищо от това нямаше да се случи, ако просто бяха отговорили на нашето запитване“, добавя Пиро.

Bloomberg News съобщи във вторник, че Пиро не е поискала одобрението на началниците си в Министерството на правосъдието, преди да започне действията срещу Федералния резерв, но няма и намерение да се отказва.