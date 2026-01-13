SOFIX записа 11-о поредно повишение до нов 18-годишен връх

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете дневен ръст от 0,17% във вторник до нов 18-годишен връх от 1 371,7 пункта. Бенчмаркът е в серия от 11 поредни повишения, преди която имаше спад с 0,19% и други осем поредни повишения. Така в 19 от последните 20 търговски сесии индексът записа повишения и няма регистрирано понижение при затваряне през 2026 г.

Сред компонентите на SOFIX най-силен ръст на цената днес отбелязаха акциите на ЦКБ АД с поскъпване от 12,96% до 1,22 евро за брой, ПИБ АД с 4,92% до 3,84 евро, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 2,86% до 1,44 евро и други. Най-резки понижения се наблюдават при "Сирма груп холдинг" АД с 4,38% до 1,31 евро, БФБ АД с 4,35% до 7,7 евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 3,1% до 8,14 евро и други.

Най-голям оборот беше регистриран при "Софарма" АД с 245 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 205 хил. евро, "Софарма Трейдинг" АД със 189 хил. евро, ПИБ АД със 147 хил. евро и "Сирма груп холдинг" АД със 135 хил. евро.

Най-много сделки днес бяха сключени с акции на "Софарма Трейдинг" – 104, "Софарма" – 100, и "Химимпорт" – 91.

Сред останалите индекси на БФБ по-широкият BGBX40 се покачи с 0,05%, секторният BGREIT – с 0,71%, а beamX, който следи представянето на малките и средните предприятия, нарасна с 1,85%. Понижение отбеляза единствено равнопретегленият BGTR30 – с 0,05%.