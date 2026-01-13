Meta ще съкращава работни мета заради смяната на фокуса от метавселената към AI

Meta Platforms Inc. започва да съкращава над 1000 работни места в подразделението си Reality Labs като част от плана за пренасочване на ресурси от продукти за виртуална реалност и метавселена към носими устройства с изкуствен интелект (AI) и функции за телефони.

Засегнатите служители ще бъдат уведомени за съкращенията, считано от вторник сутрин, става ясно от съобщение на главния технологичен директор Андрю Босуърт, видяно от Bloomberg.

Очаква се съкращенията да засегнат приблизително 10% от служителите в групата Reality Labs, която има около 15 хил. работници.

Като част от инициативата Meta измества фокуса си от метавселена върху мобилните устройства. Компанията също така планира да намали инвестициите във виртуална реалност, за да направи бизнеса „по-устойчив“, пише Босуърт.

„Миналия месец заявихме, че пренасочваме част от инвестициите си от метавселената към носими устройства“, заяви говорител на компанията. „Това е част от тези усилия и планираме да реинвестираме спестяванията, за да подпомогнем растежа на носимите устройства тази година“, добавя той.

Reality Labs е дом на хардуера на Meta и други футуристични продукти, включително VR очила, очила с AI и продукти за виртуална реалност. Reality Labs обаче е загубила над 70 млрд. долара от началото на 2021 г., тъй като много от инвестициите все още не генерират значителни приходи.

Метавселена – виртуален свят, където хората могат да работят, да играят и да спортуват – се оказа особено скъпо начинание. Meta похарчи много средства за разработване на висококачествени VR очила и цифрови функции, като аватари, в подготовка за ожесточена конкуренция с други технологични фирми. Това съперничество така и не се осъществи и метавселената не се разви по начина, по който главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг си представяше, когато преименува компанията Meta от Facebook през 2021 г.

През декември висши мениджъри обсъдиха съкращения на бюджета до 30% за групата, разработваща метавселената, с цел да коригират бюджетите и да насочат повече средства към други проекти, като например AI очила. Meta си партнира с EssilorLuxottica SA за разработване на редица очила, задвижвани чрез изкуствен интелект, с марки като Ray-Ban и Oakley.

Зукърбърг заяви, че очилата се представят по-добре от очакваното и остават ключова част от плановете му за увеличаване на приемането на асистента с изкуствен интелект на Meta.

Компанията ще продължи да разработва метавселената, но с фокус върху мобилните телефони, вместо върху напълно VR очилата.

Meta също така ще продължи да инвестира във VR очила и функции, но не толкова агресивно.

„От днес VR ще функционира като по-стройна, по-плоска организация с по-фокусирана пътна карта за максимизиране на дългосрочната устойчивост“, пише Босуърт.