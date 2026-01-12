Търговското споразумение на ЕС с Меркосур противоречи на протекционизма на Тръмп

Европейският съюз (ЕС) и Меркосур обявиха, че ще подшишат дългоочаквано търговско споразумение, последвано от съвместнно изявление, което малцина биха могли да си представят, когато преговорите започват преди 25 години, пише Bloomberg.x

Споразумението с южноамериканския блок, в който влизат Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай, ще създаде зона за свободна търговия, достатъчно голяма, за да се конкурира с десетилетното северноамериканско споразумение, известно сега като USMCA. Отвъд търговията, това е голяма геополитическа победа за ЕС, укрепвайки позициите на блока в богат на ресурси регион, където расте влиянието на САЩ и Китай.

За председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и политически лидери като бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, споразумението е и сигнал за независимост от двете най-големи икономики в света и опит да се покаже, че широките многостранни сделки остават възможни в един глобален ред, преобърнат от Доналд Тръмп.

„Исторически ден за мултилатерализма“, написа Лула да Силва в публикация в социалните платформи, добавяйки: „Победа за диалога, преговорите и залога за сътрудничество и интеграция между държави и блокове“.

80-годишният бразилски президент прекара голяма част от втория си мандат в опити да финализира сделката, която първоначално беше замислена точно преди той за първи път да поеме ръководството на най-голямата икономика в Латинска Америка през 2003 г.

Той се надяваше да го подпише през декември, но споразумението не успя да преодолее опасенията относно опазването на околната среда и стандартите за селскостопанските продукти, както и противопоставянето на големите земеделски държави като Франция и Италия.

Неуспехът изложи споразумението на риск от пълен провал. Лула, който прекара втората половина на 2025 г. в борба с Доналд Тръмп за премахването на американските мита, наложени върху бразилските стоки, заяви, че това споразумение трябва да бъде сключено „сега или никога“ , докато председателят на търговската комисия на Европейския парламент предупреди, че по-нататъшните забавяния ще бъдат пагубни.

В крайна сметка, предпазните мерки, предложени на европейските фермери, помогнаха да се повлияе на италианския премиер Джорджа Мелони, чиято подкрепа остави френския премиер Еманюел Макрон без достатъчна подкрепа, за да ги блокира сделката на среща на посланиците от ЕС миналата седмица.

Фон дер Лайен ще пътува до Парагвай, за да подпише споразумението на 17 януари. След това сделката може да започне да се прилага предварително, преди да бъде одобрена от Европейския парламент.

Споразумението постепенно ще премахне митата върху редица селскостопански стоки от Южна Америка, разширявайки пазарите за четирите страни от Меркосур, като същевременно предоставя на европейците по-лесен достъп до месо и други продукти. Премахването на митата върху автомобили, машини и други продукти би могло да даде тласък на усилията за индустриализация в Бразилия и нейните съседи.

Bloomberg Economics изчислява, че това ще осигури тласък от цели 0,7% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страните от Меркосур до 2040 г. и 0,1% за Европа. Но икономическите ползи от него може да бледнеят в сравнение с по-широкия му потенциал.

След завръщането на Тръмп в Белия дом миналата година, Европа се оказа във все по-антагонистични отношения както със САЩ, така и с Китай. Тя прекара 2025 г. в ескалираща търговска битка с Китай, докато плановете на Пекин за по-строг контрол върху редкоземните елементи и други важни минерали разкриха уязвимостите на европейската индустрия.

ЕС също така прие търговско споразумение с Тръмп, в което се договори за мита върху повечето износни стоки, въпреки че премахна налозите върху американските промишлени стоки.

Влиянието на блока в Северна и Южна Америка е в упадък, като делът на ЕС в търговията с Меркосур е спаднал до 14% от 23% през 2001 г. Според Bloomberg Economics, делът на Китай е нараснал до близо една четвърт от 3-те процента, отчетени през този период.

Споразумението обаче ще разшири търговската мрежа на ЕС в Латинска Америка до 97% от икономиката на региона, което е много повече от 44% за САЩ и 14% за Китай, изчислява Banco Santander SA.

Това ще даде шанс на Европа да докаже, че е надежден партньор, който може да действа като качествена алтернатива на САЩ и Китай, което е основен аргумент за Южна Америка в момент, когато възраждането на доктрината „Монро“ от Тръмп – и свалянето от власт на венецуелския президент Николас Мадуро – заплашва да окаже натиск върху китайските инвестиции в региона.

По-дълбоките икономически връзки вероятно ще се разпрострат отвъд селскостопанските продукти, които предизвикаха вълнение сред европейските фермери. Аржентина и Бразилия разполагат със значителни запаси от литий, а последната страна държи 14% от глобалните залежи от манган – ресурсите, които са ключови за плановете на Европа за дигитален и екологичен преход.

Богатата на литий Боливия също е в процес на присъединяване към Меркосур, а новият президент Родриго Пас обеща да преразгледа договорите за проучване с Китай и Русия.

Въпреки че в момента не е страна по споразумението, редкоземните метали на Боливия също предлагат „огромни възможности“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул преди посещението си в страната през ноември.

Страните от Меркосур виждат Европа като потенциален нов източник на инвестиции, от който държави като Бразилия - дом на вторите по големина запаси от редкоземни елементи в света - се нуждаят, за да ги произвеждат.

„Нуждаем се от активни индустриални политики, а не от продължаване на износа на скали и суровини“, заяви боливийският външен министър Фернандо Арамайо в радио интервю през декември.

Меркосур несъмнено ще използва споразумението като платформа, за да подчертае собствения си авторитет, докато се стреми да диверсифицира търговските партньорства чрез нови или разширени сделки със страни като Япония, Обединените арабски емирства, Индия и Индонезия.

Това е и добре дошла победа за Лула, тъй като той се стреми да затвърди наследството си като един от най-влиятелните лидери на Латинска Америка по време на следващите избори по-късно тази година.

Макар че е малко вероятно това да убеди като цяло консервативните фермери на Бразилия да го подкрепят, Лула може да го посочи като доказателство за способността си да ръководи регионалните дела само дни след като американските удари срещу Венецуела го оставиха на заден план на световната сцена.