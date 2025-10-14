Инвестиционното банкиране даде тласък на печалбата на JPMorgan

JPMorgan Chase отчете ръст на печалбата от 12%, който надмина очакванията, възползвайки се от ползите от скока в търговията и сключването на сделки на Wall Street и стабилните потребителски разходи, съобщава Wall Street Journal.

Главният изпълнителен директор Джейми Даймън, отдавна известен с това, че предупреждава за рисковете, които вижда в икономиката, заяви, че изглежда има „повишена степен на несигурност, произтичаща от сложни геополитически условия, мита и търговска несигурност, повишени цени на активите и риск от устойчива инфлация.”

Все пак той заяви, че американската икономика остава устойчива въпреки някои „признаци на забавяне, особено при растежа на заетостта”.

Инвестиционното подразделение на JPMorgan е продължило да печели пари и през третото тримесечие, докато трейдърите навигираха през несигурността около световната търговия, предизвикана от митата на президента Тръмп. Приходите от търговия и дейности на пазарите са се увеличили с 25%.

Мениджърите се приспособяват към новия климат под управлението на Тръмп и се чувстват по-уверени в преследването на сливания и листването на компании на борсата. JPMorgan заяви, че таксите за инвестиционно банкиране са скочили с 16% през тримесечието на годишна база.

Банката е помогнала за сключването на редица от най-големите сделки за годината, включително дебютите на Circle и Figma на фондовата борса и придобиването на Walgreens Boots Alliance от Sycamore Partners.

Разрастващото се потребителско банкиране на JPMorgan също е донесло повече приходи, тъй като потребителите продължават да харчат. Разходите от дебитни и кредитни карти са се увеличили с 9%.

Револвиращите салда по кредитни карти също се вдигат. В краткосрочен план обаче това увеличава печалбата на банката от кредитиране, докато просрочените плащания намаляват.

Банката не се адресира експозицията си към Tricolor – компания за автомобилни кредити, която фалира през септември на фона на обвинения в измама и счетоводни нередности. Фалитът на кредитора също така породи опасения, че потребителите с по-ниски доходи се затрудняват да си позволят плащанията, тъй като заплатите стагнират, а безработицата се повишава.

Нетната печалба на JPMorgan за тримесечието достига 14,39 млрд. долара, надхвърляйки очакванията на анализаторите от 13,54 млрд. долара. Печалбата на акция е 5,07 долара спрямо очакваните от анализаторите 4,85 долара на акция.

Общите приходи са се увеличили с 9% до 46,43 млрд. долара, също надхвърляйки очакванията на анализаторите.