IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Путин отива в Китай с голямата кошница, но отношението на Си може да го изненада

Според FT китайският президент е споделил на Тръмп, че Русия в крайна сметка ще съжалява за войната в Украйна

11:40 | 19.05.26 г. 9
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Andrey Rudakov, Bloomberg
Снимка: Andrey Rudakov, Bloomberg

Руският президент Владимир Путин записа петминутно обръщение към своите "китайски приятели" часове преди началото на визитата му в Пекин. На сайта на Кремъл той определи китайския си колега Си Дзипин като свой добър приятел, а отношенията между двете страни на "безпрецедентно ниво" на разбирателство, доверие и готовност за сътрудничество.

В същото време множество събеседници на Financial Times твърдят, че по време на визитата на Доналд Тръмп през миналата седмица е станало дума и за войната в Украйна. Си Дзинпин е заявил, че Путин в крайна сметка ще съжалява за това, че е нахлул в Украйна. Според членове на администрацията на предишния президент Джо Байдън по време на срещи със Си Украйна е била обсъждана "много откровено", но досега китайският президент никога не е давал оценка на действията на руския си колега.

Редица военни анализатори сочат, че войната в Украйна навлиза в нов етап - ситуацията на бойното поле е патова, което се признава и от руските военни кореспонденти, а украинските дронове нанасят все по-ефективни удари дълбоко в руския тил. Преди дни беше извършена и масирана атака към Московска област и дроновете преминаха най-пазената част от Русия, поразявйки енергийни цели.

Голямата кошница на Владимир Путин

Руската делегация в Китай е впечатляваща и включва ръководителите на големите енергийни корпорации - "Газпром", "Роснефт" и "Росатом", половината правителство и гуверньора на централната банка Елвира Набиулина. Очакванията изглеждат ясни - задълбочаване на енергийните връзки, икономически и финансови споразумения. След като атакува Украйна, Русия загуби основния си пазар Европа и макар че бързо намери заместители за своя петрол - Индия и Китай, все още търси купувач за природния си газ.

Говорителят на Кремъл обяви, че Путин внимателно е следил срещата на Си и Тръмп и е видял много възможности за Русия.

При една от последните визити на руския президент в Китай директорът на "Газпром" Алексей Милер съобщи за пробив със "Силата на Сибир 2", но досега по проекта няма ново развитие. Плановете на Русия предвиждат изграждането на газопровод с дължина от 6800 км до Китай, по който да бъдат доставяни към 50 млрд. куб. метра газ годишно (или капацитетът на "Северен поток 1"). При най-оптимистичните сценарии реализацията на тези планове ще се случи най-рано през 2030-2032 година.

Китай плаща за руския петрол в юани, а според оценки на анализатори руската икономика става все по-зависима от Китай заради западните санкции. 

Сред членовете на делегацията, обявени от един от съветниците на Кремъл Юрий Ушаков пред ТАСС, са още и директори на големите руски банки. Русия остава под санкциите на Запада и финансовите трансакции през SWIFT са блокирани. Според медийни публикации по време на срещата си с Тръмп в Аляска през миналия август Владимир Путин е поискал отмяна на санкции, включително и финансови, за да бъдат възстановени отношенията между САЩ и Русия, или част от т.нар. "дух от Анкъридж" - договорки, за които официално няма никакви коментари и от двете страни.

И сега от Белия дом и от Пекин не потвърждават публикацията на FT за разговорите между Тръмп и Си преди броени дни. В официалните документи темата Украйна и Владимир Путин изобщо липсва. От материала на финансовото издание не става ясно каква е била реакцията на американския президент на коментара за безсмислената война в Украйна, но Тръмп е предложил и тримата, заедно със Си и Путин, да работят срещу Международния наказателен съд.

САЩ, Русия и Китай не признават юрисдикцията на Римския статут, по силата на който е създаден Международният наказателен съд. Той е правната рамка за подвеждане под отговорност за престъпления срещу човечеството, геноцид и военни престъпления. Преди години съдът издаде заповед за арест на Владимир Путин заради депортация на украински деца.

В Европа, както и сред демократите в САЩ, Тръмп търпи много критики, че прави големи отстъпки пред Русия. Преди ден Вашингтон удължи с още месец дерогацията за търговия с руски петрол, макар че украинските "далекобойни санкции" до голяма степен ограничават ползите за Кремъл от скъпия петрол на световните пазари.

ТАСС отбелязва, че по-голямата част от 19 май - първия ден от обявеното от Москва двудневно посещение в Китай, ще премине в път за руската делегация. По-късно тази вечер руският президент ще бъде посрещнат от китайския външен министър Ван И с държавни почести на летището. Очаква се срещите на Путин със Си и на представителите на руската делегация с техните колеги да започнат на 20 май.

Според коментари на говорителя на Путин Дмитрий Песков руската визита е запланувана отдавна, но официално беше потвърдена през уикенда, броени дни след посещението на Доналд Тръмп.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 11:40 | 19.05.26 г.
Владимир Путин Си Дзинпин икономиката на Русия икономиката на Китай
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
9
rate up comment 1 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 2 минути
Появата на кaпейката Тошко Стоте Акаунта или как за няколко минути се шляпат 30 минуса на вражески изказвания и сътветно по 30 плюса за "нашите" ;))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 3 rate down comment 19
Доктор_Проктор
преди 1 час
В двадесет минутното обръщения , най великият и най могучият говори за безвизова политика между двете страни ! Странно обаче защо товарищ Си изобщо не е очарован от идеята !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 9 rate down comment 29
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: Alex Silver Ааа, ясно, щом не ни харесва написаното, значи някой задкулисен плаща. Или как крадеьът вика "дръжте крадеца". Само да ти кажа, че любимото ви жуже толкова се изложи, опозори и стана за смях и подигравки пред цял свят, че няма скриване , колкото и да се напъват кaпейките. :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 40 rate down comment 11
Alex Silver
преди 2 часа
"Инвестор" я подкара на политиканстване. А преди доста време беше приличен аналитичен сайт. Явно н политикантстването и явната пропаганда са мангизите. Щото има #КОЙ да плаща.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 13 rate down comment 25
гъбко
преди 3 часа
'Хммм ... Дон Дзъ ходи да си шушне , сега и кръволокът ... Пробват да координират действия срещу обединението на средните сили ... :))) ... Ама нема как да им се получи , щото се дебнат едни други ... Уж искат многополюсен свят , ама не им харесва когато поизпадат от влакчето . Поднебесният император се е взел пъпът на света , скоро го чака и него разочарование .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 20 rate down comment 32
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
На футболен език - ще му напълнят кошницата на жужето.. :)) а то ще маха енергично с проскубана опашка с надежда да му подхвърлят кокалче. :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 20 rate down comment 33
Алехандро
преди 3 часа
Денят ви е тъжен, и искате да се засмеете от сърце - заповядайте: "Пълномощният представител на руския президент - Трутнев, заяви за технологичното изоставане на руската експозиция на изложението в Китай, като "технологичното изоставане" било меко казано!Служителят изрази разочарованието си, че русия е успяла да представи само мед и раци, докато китайската страна демонстрира съвременни роботи и дронове - Трутнев
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 22 rate down comment 35
Алехандро
преди 3 часа
Ако има сделка/и, ще са по китайски, каквото изкомандват, и може дори да са губещи, а русия да влезе в 35 годишни ипотеки...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 22 rate down comment 31
khao
преди 4 часа
хахаха, не ме разсмицайте... каква кошница?!? Кой отива на инструктаж при шефа с голямата кошница???
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още