Путин отива в Китай с голямата кошница, но отношението на Си може да го изненада

Руският президент Владимир Путин записа петминутно обръщение към своите "китайски приятели" часове преди началото на визитата му в Пекин. На сайта на Кремъл той определи китайския си колега Си Дзипин като свой добър приятел, а отношенията между двете страни на "безпрецедентно ниво" на разбирателство, доверие и готовност за сътрудничество.

В същото време множество събеседници на Financial Times твърдят, че по време на визитата на Доналд Тръмп през миналата седмица е станало дума и за войната в Украйна. Си Дзинпин е заявил, че Путин в крайна сметка ще съжалява за това, че е нахлул в Украйна. Според членове на администрацията на предишния президент Джо Байдън по време на срещи със Си Украйна е била обсъждана "много откровено", но досега китайският президент никога не е давал оценка на действията на руския си колега.

Редица военни анализатори сочат, че войната в Украйна навлиза в нов етап - ситуацията на бойното поле е патова, което се признава и от руските военни кореспонденти, а украинските дронове нанасят все по-ефективни удари дълбоко в руския тил. Преди дни беше извършена и масирана атака към Московска област и дроновете преминаха най-пазената част от Русия, поразявйки енергийни цели.

Голямата кошница на Владимир Путин

Руската делегация в Китай е впечатляваща и включва ръководителите на големите енергийни корпорации - "Газпром", "Роснефт" и "Росатом", половината правителство и гуверньора на централната банка Елвира Набиулина. Очакванията изглеждат ясни - задълбочаване на енергийните връзки, икономически и финансови споразумения. След като атакува Украйна, Русия загуби основния си пазар Европа и макар че бързо намери заместители за своя петрол - Индия и Китай, все още търси купувач за природния си газ.

Говорителят на Кремъл обяви, че Путин внимателно е следил срещата на Си и Тръмп и е видял много възможности за Русия.

При една от последните визити на руския президент в Китай директорът на "Газпром" Алексей Милер съобщи за пробив със "Силата на Сибир 2", но досега по проекта няма ново развитие. Плановете на Русия предвиждат изграждането на газопровод с дължина от 6800 км до Китай, по който да бъдат доставяни към 50 млрд. куб. метра газ годишно (или капацитетът на "Северен поток 1"). При най-оптимистичните сценарии реализацията на тези планове ще се случи най-рано през 2030-2032 година.

Китай плаща за руския петрол в юани, а според оценки на анализатори руската икономика става все по-зависима от Китай заради западните санкции.

Сред членовете на делегацията, обявени от един от съветниците на Кремъл Юрий Ушаков пред ТАСС, са още и директори на големите руски банки. Русия остава под санкциите на Запада и финансовите трансакции през SWIFT са блокирани. Според медийни публикации по време на срещата си с Тръмп в Аляска през миналия август Владимир Путин е поискал отмяна на санкции, включително и финансови, за да бъдат възстановени отношенията между САЩ и Русия, или част от т.нар. "дух от Анкъридж" - договорки, за които официално няма никакви коментари и от двете страни.

И сега от Белия дом и от Пекин не потвърждават публикацията на FT за разговорите между Тръмп и Си преди броени дни. В официалните документи темата Украйна и Владимир Путин изобщо липсва. От материала на финансовото издание не става ясно каква е била реакцията на американския президент на коментара за безсмислената война в Украйна, но Тръмп е предложил и тримата, заедно със Си и Путин, да работят срещу Международния наказателен съд.

САЩ, Русия и Китай не признават юрисдикцията на Римския статут, по силата на който е създаден Международният наказателен съд. Той е правната рамка за подвеждане под отговорност за престъпления срещу човечеството, геноцид и военни престъпления. Преди години съдът издаде заповед за арест на Владимир Путин заради депортация на украински деца.

В Европа, както и сред демократите в САЩ, Тръмп търпи много критики, че прави големи отстъпки пред Русия. Преди ден Вашингтон удължи с още месец дерогацията за търговия с руски петрол, макар че украинските "далекобойни санкции" до голяма степен ограничават ползите за Кремъл от скъпия петрол на световните пазари.

ТАСС отбелязва, че по-голямата част от 19 май - първия ден от обявеното от Москва двудневно посещение в Китай, ще премине в път за руската делегация. По-късно тази вечер руският президент ще бъде посрещнат от китайския външен министър Ван И с държавни почести на летището. Очаква се срещите на Путин със Си и на представителите на руската делегация с техните колеги да започнат на 20 май.

Според коментари на говорителя на Путин Дмитрий Песков руската визита е запланувана отдавна, но официално беше потвърдена през уикенда, броени дни след посещението на Доналд Тръмп.