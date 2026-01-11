Защо Гренландия не е започнала добив на редкоземни елементи досега?

Суровият климат, липсваща инфраструктура и трудната геология не позволяват на Гренландия да започне добив на така ценените в последните години редкоземни елементи, пише Associated Press. Тези обстоятелства няма да изчезнат, дори и президентът на САЩ Доналд Тръмп да получи достъп до острова.

Новата администрация в САЩ иска да оспори лидерството на Китай по отношение минералите, ценни за развитието на иновативни технологии. Това стана важно за Вашингтон, след като китайското правителство ограничи доставките в отговор на увеличените мита на Доналд Тръмп.

"Ще направим нещо по отношение на Гренландия, независимо дали им харесва или не", каза американският президент. Според британското издание The Daily Mail Тръмп е наредил да бъде изработен план за инвазия в Гренландия, което обаче е критикувано от висши военни в страната.

Преди месеци Тръмп заявяваше, че целта му са редкоземните елементи, но сега мотивира инвазия със защитата на националната сигурност от военни кораби и подводници на Китай и Русия.

Развитието на минното дело в Гренладия ще отнеме години

Досега редкоземните елементи в Гренландия са обект само на проучване, не и на добив. Реално развитието на минното дело на острова би отнело години - дори и в южните части, които са населени, няма много инфраструктура, включително и жп линии. Няма и достатъчно мощности за производство на електроенергия, която ще е нужна за реализацията на плановете за добив.

Освен дебелата ледена покривка, редкоземните елементи са в скална маса, за която до този момент никой не е успял да намери начин за икономически изгоден добив, пише още AP.

Но дори и най-обещаващите находища могат да бъдат се сблъскат с монопола на Китай, който може да извади големи количества от елементите на пазара, което да подбие цените.

Ако целта на САЩ в Гренландия действително са редкоземни елементи, то властите могат да имат много по-голям успех, ако инвестират в минни проекти в приятелски настроени държави, където те са много по-достъпни - например Австралия, вместо да се опитва да развива проекти в Гренландия, Украйна или в Африка.