Предизвикателството „Орбан“: пет въпроса за изборите, които вълнуват Европа

Подгответе се за най-важните избори в Европейския съюз тази година.

Предизборната кампания в Унгария навлезе в решаваща фаза, а националпопулисткият премиер Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство за своето 15-годишно управление, пише Politico. Изтощената от години опозиция залага надеждите си на Петер Мадяр – консервативния лидер на опозиционната партия „Тиса“, която води с 12 пункта в социологическите проучвания – да сложи край на това, което самият Орбан определя като „нелиберална демокрация“.

За много унгарци изборите се превръщат в референдум за модела „Орбан“. По време на неговото управление правителството, доминирано от партията „Фидес“, затегна контрола си върху медиите и държавните компании – с обвинения в шуробаджанащина – отслаби независимостта на съдебната система и прие закони, които сринaха позициите на страната в класациите за прозрачност. Днес Унгария заема последното място сред държавите от ЕС в индекса за върховенство на закона на World Justice Project.

62-годишният Орбан е лидерът в ЕС с най-близки отношения с руския президент Владимир Путин и редовно спъва усилията на Брюксел за единен фронт срещу Кремъл. Сблъсъците му с ЕС обхващат теми от правата на ЛГБТ+ общността до миграцията. В началото на годината той дори прогнозира, че ЕС ще „се разпадне сам“.

Възможно ли е обаче Мадяр – чието фамилно име буквално означава „унгарец“ – да победи бившия си съюзник? И дори при победа, доколко реалистично би могъл да върне страната към либералната демокрация, при положение че държавната архитектура на Орбан остава непокътната?

Изданието представя петте ключови въпроса преди изборите на 12 април.

Защо тези избори са важни?

Унгария може да е сравнително малка държава с население от 9,6 млн. души, но при управлението на Орбан тя се превърна в едно от най-големите главоболия за ЕС. Ветото на Будапеща често се използва за блокиране на санкции срещу Русия, забавяне на финансова помощ за Украйна и спиране на спешни решения на Съюза.

Орбан е ключов член на мрежа от десни популисти в европейските столици, обединени от скептицизъм към миграцията и военната подкрепа за Украйна. Без него фигури като чешкия лидер Андрей Бабиш и словашкия премиер Роберт Фицо биха били далеч по-изолирани в Европейския съвет.

Брюксел неведнъж е прибягвал до сложни заобиколни решения, за да преодолее унгарската блокада, а поведението на Орбан засили призивите за премахване на принципа на единодушие. Лидерът на либералите в ЕС Валери Айе подчерта, че Орбан многократно е използвал ветото си като инструмент за изнудване.

Кои са основните линии на сблъсък?

Мадяр обвинява Орбан и „Фидес“ в корупция и непотизъм, в подкопаване на икономиката чрез обслужване на олигарси и в загуба на европейски средства заради конфликти с Брюксел.

От своя страна Орбан се стреми да представи Мадяр като марионетка на ЕС. През последната година „Фидес“ умишлено повдигаше разделящи обществото теми, като забраната на гей прайда, за да разцепи електората на „Тиса“, който включва зелени, леви избиратели и разочаровани бивши поддръжници на Орбан.

Ръководството на „Тиса“ избягва остри позиции и цели абсолютно мнозинство, което да позволи промени в изборното законодателство и конституцията. Заместник-лидерът Золтан Тар предупреди, че властта ще използва „всички възможни мръсни трикове“.

Как и кога ще се проведат изборите?

Парламентарните избори са насрочени за неделя, 12 април. Избирателите ще определят състава на 199-местното Народно събрание – 106 депутати в едномандатни райони и 93 от партийни листи.

Според Poll of Polls на Politico „Тиса“ води с 49% срещу 37% за „Фидес“. Други партии – като Демократичната коалиция, крайнодясната „Нашата родина“ и сатиричната Партия на двуопашатото куче – са на ръба на влизане в парламента.

Могат ли изборите да бъдат свободни и честни?

Системата е проектирана в полза на управляващите. През 2011 г. Орбан прекрои районите и изборните правила. Правителството контролира около 80% от медийния пазар, а унгарците в съседни държави могат да гласуват по пощата, докато живеещите в чужбина с адрес в Унгария трябва да пътуват до посолства.

Въпреки това анализатори подчертават, че при запазване на честността на самото гласуване победа на Мадяр остава възможна.

Какво би променила победата на Мадяр?

В Брюксел гледат на Мадяр като шанс за възстановяване на отношенията с Будапеща. В същото време той не е безусловен евроентусиаст и отхвърля идеята за „европейска супердържава“.

Вътре в страната реформите ще бъдат трудни. Ключови институции и постове остават под контрола на хора, лоялни на сегашната власт. Анализаторите подчертават, че единствено конституционно мнозинство от две трети би позволило дълбоки промени и възстановяване на върховенството на закона.

