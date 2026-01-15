Киберинцидентите остават риск №1 за глобалния бизнес пет поредни години

Киберинцидентите остават най-голямото притеснение за компаниите в световен мащаб през 2026 г., според Allianz Risk Barometer 2026. Изводите са след глобално проучване на Allianz сред над 3300 експерти по управление на риска в 97 държави.

Киберрисковете, особено атаките със зловреден софтуер с цел откуп, се нареждат като риск №1 за пета поредна година с 42% от отговорите в световен мащаб. Те са основното притеснение след бизнеса във всички региони – Америка, Азия и Тихоокеанския регион, Европа, Африка и Близкия изток.

Притесненията на компаниите

Постоянното присъствие на киберрисковете начело на класацията Allianz Risk Barometer отразява задълбочаващата се зависимост от дигиталните технологии във време, когато киберзаплахите, геополитическата и регулаторната среда се развиват бързо. Скорошни мащабни кибератаки подчертават непрекъснатата заплаха за компании от всякакви размери. Малките и средните предприятия са все по-често цел и под натиск поради липса на ресурси за киберсигурност, констатират изследователите.

„Инвестициите на големите компании в киберсигурност и устойчивост дават резултат, тъй като това им позволява да откриват и реагират на кибератаки на ранен етап. Организациите стават все по-зависими от доставчици от трети страни за критични данни и услуги, докато AI усилва заплахите, като разширява обхвата на потенциалните атаки и добавя нови уязвимости“, посочва Майкъл Брух, ръководител на консултантските услуги за рисково консултиране в Allianz Commercial.

AI доминира и в рисковете

Изминалата година беше отбелязана с ускореното навлизане на изкуствения интелект (AI), което се отразява в класацията като най-бързо изкачващия се на №2 риск и е смятан за комплексен източник на оперативни, правни и репутационни рискове за бизнеса, отчитат изследователите. Те отбелязват, че въпреки това, близо половината от анкетираните вярват, че AI носи повече ползи за техния сектор, отколкото рискове, докато една пета са на противоположното мнение.

Според Томас Лилелунд, главен изпълнителен директор на Allianz Commercial, след несигурността през миналата година бизнесът продължава да се сблъсква с взаимосвързани и изключително комплексни рискове в бързо променящата се среда на 2026 г. „Предвид навлизането на AI в обществото и индустрията, не е изненадващо, че той е най-големият двигател в Allianz Risk Barometer“, посочва той.

С ускореното внедряването на AI и по-задълбочената му интеграция в основните бизнес операции, анкетираните експерти очакват AI обвързаните рискове да се засилват, особено що се отнася до отговорността. Те прогнозират, че бързото разпространение на генеративни AI системи и AI агенти заедно с нарастващата им реална употреба, ще повиши осведомеността за уязвимостта на организациите.

Геополитически сътресения и бизнес рискове

За първи път прекъсванията на бизнес дейността не са сред първите два риска и заемат №3. Въпреки това те остават значителна заплаха, тъй като често са следствие от други рискове в глобалните топ десет. 29% от анкетираните ги класират като основна глобална заплаха за риск.

Фактори като по-спокойния сезон на ураганите през 2025 г., измерен по понесените загуби, водят до спад на природните бедствия до пето място спрямо предходната година. Междувременно политическите рискове и насилието се изкачват от №9 до №7-ма позиция, движени от нарастващи опасения за геополитическа нестабилност и конфликтите по света, посочват изследователите.

Тясно свързаният риск от промени в законодателството и регулациите, включително търговските тарифи, е на №4 в световен мащаб, без промяна спрямо миналата година, но с увеличение на броя анкетирани, които са притеснени от нарастващ протекционизъм.

Според 51% от анкетираните глобално, парализата на веригите на доставки вследствие на геополитически конфликт се класира като най-вероятния сценарий, който може да се случи през следващите пет години.

Търговските политики за световната икономика

През миналата година се засилиха протекционистките търговски политики и тарифни войни, които внесоха несигурност в световната икономика. Това беше и година на регионални конфликти в Близкия изток и Русия/Украйна, гранични спорове между Индия/Пакистан и Тайланд/Камбоджа, както и граждански войни в Африка – тенденция, която продължава и през 2026 г. с намесата на САЩ във Венецуела.

Геополитическите рискове поставят веригите на доставки под нарастващ натиск, затова едва 3% от участниците в проучването Allianz Risk Barometer определят веригите си на доставки като „много устойчиви“.

Само през последната година търговските ограничения са се утроили и засягат стоки на приблизителна стойност 2,7 трлн. долара – близо 20% от световния внос, според Allianz Trade. Това подтиква компаниите да изследват тенденции като friendshoring (преместване на производството в страна, смятана за политически съюзник) и регионализация (фокус върху изграждане на вериги за доставки и бизнес операции в рамките на определен регион).

Очаквания за дигитална сигурност в България

Киберинцидентите излизат на първо място сред бизнес рисковете през 2026 г. с 39% – рязък скок спрямо 2025 г., когато са били на десета позиция. На второ място се нареждат промените в законодателството и регулациите (33%), а на трето – природните бедствия (24%).

За първи път в българската топ 10 класация влизат рискове като пожар и експлозия (18%), както и рисковете за човешкото здраве, включително пандемии (12%), което е индикатор за разширяващ се и по-комплексен рисков профил за бизнеса. Данните показват все по-широк и комплексен рисков пейзаж, в който технологичните и регулаторните заплахи изпреварват традиционните икономически фактори.