Райън Коут: Киберсигурността да е приоритет на личностно, корпоративно и държавно ниво

Киберсигурността трябва да е първи приоритет за всеки човек – на личностно, корпоративно и държавно ниво. Този съвет даде Райън Коут, глобален технологичен лидер, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Изправени сме пред големи предизвикателства, отново се разиграва старата битка между доброто и злото, когато защитавате семейството си или личните си данни. Всички сме изправени пред нови, спешни заплахи всеки ден, участваме в игра за наваксване след заплахите и измисляме нови решения срещу тях“, отбеляза той.

Райън Коут посочи, че киберзаплахите могат да се разделят на две категории – големи заплахи на ниво държави и заплахи на по-ниско, личностно ниво, идващи от хора, които се опитват да откраднат от нас пари или нещо друго. „Трябва да направим всичко възможно да се защитим от киберзаплахите на всяко от тези нива“, изтъкна Коут.

Според него, когато участват в дигиталната икономика, хората нямат лични данни и лично пространство – щом имат телефон и влизат в интернет, те рискуват личните си данни и личното си пространство, а всички действия, които извършват, стават потенциален обект на кибератаки.

Киберзаплахи дебнат отвсякъде

„Би трябвало хората да имат основни познания в областта на киберсигурността, да разполагат със силни пароли, да прибягват до многофакторна идентификация, за да се защитят, а също и да ограничат предоставянето на личните си данни на платформите, доколкото това е възможно“, коментира Коут.

Той е на мнение, че когато става дума за дигитална икономика „по-малкото е повече“, но хората вече не мислят за личното си пространство.

Стандарт за киберсигурност

По думите на Коут всяка компания или бизнес на първо място трябва да създаде стандарт за киберсигурност и внимателно да прилага тези правила. Той напомни, че в света има десетки такива киберрамки – в САЩ са две, в ЕС - GDPR и още една.

„Ако работя в сферата на здравеопазването в САЩ, имам правилник, с който трябва да се съобразя и всичките ми служители трябва да са обучени да го прилагат. Същото важи за всеки един бизнес“, подчерта глобалният технологичен лидер.

Коут е в България по повод 30-та годишнина на Американската търговска камара в България (AmCham) и ще участва в конференция на тема „Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще“, която ще се проведе на 6 ноември в София.

По какъв начин изкуственият интелект променя кибератаките? Как се постига балансът между регулации и иновации в областта на киберсигурността? Как да се защитим, когато участваме в дигиталната икономика, в свят на геополитическо напрежение? Какво е мястото на България в иновациите в киберсигурността? Как новите технологии променят бизнес моделите и конкурентоспособността?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.