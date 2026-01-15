Водещите централни банки засилват тестовете на проекта за дигитални плащания Agora

Група от водещи централни банки в света и над 40 големи търговски кредитора ще засилят тестовете на един от най-внимателно наблюдаваните проекти за дигитални плащания в света, докато надпреварата за модернизиране и доминиране на международната финансова архитектура се засилва, пише Ройтерс.

Проектът Agora, както е известен, се ръководи от Банката за международни разплащания (БМР) и включва клона на Федералния резерв в Ню Йорк, водещи централни банки от Европа, както и финансовите институции на Южна Корея, Мексико и Япония, чиито валути съставляват по-голямата част от глобалните плащания.

Трансграничните трансакции понастоящем се осъществяват чрез глобална мрежа от кореспондентски търговски банки. Те обаче могат да бъдат бавни и скъпи, когато веригата включва много връзки или когато се отнасят до по-рядко търгувани валути от развиващите се страни.

Заместник-генералният директор на БМР Андреа Мехлер описа решението да се започне тестване на платформата Agora от потребители като „важен етап“ за проекта, който напоследък привлича все по-голямо внимание.

Световните финансови власти отдавна се стремят да направят международните плащания по-бързи и по-евтини, а Съветът за финансова стабилност го превърна в един от основните си приоритети за тази година, след като предходните цели не бяха постигнати.

Въпреки че не е пряк конкурент, Agora често се сравнява с друг проект за трансгранични плащания, наречен mBridge. БМР контролираше и mBridge, но неочаквано се оттегли в края на 2024 г., оставяйки го на практика в ръцете на Китай.

Тим Адамс, директор на базирания във Вашингтон Институт за международни финанси, който координира участието на търговските банки, обясни, че работата преминава от теоретичната фаза към това как би могла да функционира в реалния свят.

„Токенизацията има потенциал да преобрази начина, по който се движи стойността, но само ако може да бъде ефективно интегрирана с рамките за управление, съответствие и риск, на които регулаторите и пазарите могат да се доверят“, заяви той.

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли идеята за дигитална версия на долара, Agora се фокусира върху плащанията между кредиторите на така наречения „междубанков“ пазар, а не върху тези, които се извършват от потребителите в магазини, кафенета или онлайн.

Очаква се новият етап на теста да продължи около шест месеца. Една от вероятните следващи стъпки би могла да бъде включването в проекта на редица други централни банки и валути, най-вероятно тези, които вече са част от системата Continuous Linked Settlement (CLS).

Дружеството за световни междубанкови финансови телекомуникации (SWIFT) също е сред участниците в проекта.