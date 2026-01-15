Имотните пазари в София и Пловдив са останали нажежени и в края на 2025 г.

Силният ръст на сделките с имоти в София и Пловдивска област не е показал признаци на забавяне и през четвъртото тримесечие на 2025 година, сочат данни на Агенцията по вписванията за изповяданите сделки в края на миналата година. Броят на вписаните актове там е на най-високото си ниво от съответно 2008 и 2007 г. насам, сочи справка в данните на агенцията. И двете области завършват годината с двуцифрено повишение на изповяданите сделки.

На обратния полюс, Варна е единствената сред шестте големи области в страната със спад на впсаните сделки с имоти през миналата година, а Бургас, Стара Загора и Русе завършват годината със стабилни ръстове.

Същевременно ипотечното кредитиране е продължило да нараства бързо във всички големи области в страната и през 2025 г.

Пловдив е лидер в страната по процентен ръст на изповяданите сделки с имоти с увеличение от 34% през четвъртото тримесечие. През последните три месеца на годината в областта са вписани 6038 сделки с имоти, което е най-високото ниво от 18 години насам.

През 2025 г. в областта са изповядани общо малко над 18 хил. сделки, като те нарастват с 10,3% спрямо предходната година, сочат изчисленията на Investor.bg на база данните на Агенцията по вписванията.

Приблизително 37% от сделките в Пловдивска област през миналата година са се сключвали с ипотечен кредит. Броят на вписаните законни и договорни ипотеки за годината достига 6687, което е ръст с 16,8% спрямо 2024 г. Само през последното тримесечие на миналата година броят на вписаните ипотеки в областта се е увеличил с цели 40,8%.

Краят на годината е бил много оживен и за имотния пазар в София с вписани 12 156 сделки. Това е най-високото ниво в столицата за този период от годината от 2008 г. насам. Над 40 хил. сделки са били изповядани в града през 2025 г., като всички тримесечия бяха най-силните от годините преди спукването на имотния балон на пазара у нас през 2008 г. София отбелязва двуцифрен ръст на сделките както през четвъртото тримесечие, така и през цялата 2025 г. от съответно 16,3% и 11%.

Столицата е завършила миналата година със сходни покачвания и при ипотечното кредитиране – с 18,1% за четвъртото тримесечие и с 10,9% за годината. Малко над 25 хил. законни и договорни ипотеки са били вписани в града през 2025 г., което означава, че над 60% от сделките с имоти са били сключени с банков заем.

Брокери на недвижими имоти отдават силния ръст на сделките в големите градове у нас, най-вече в София и Пловдив, през 2025 г. на очакването за влизането на България в еврозоната, което стана факт от 1 януари 2026 г. Прогнозата на повечето наблюдатели на пазара за тази година е, че броят на сделките ще намалее, тъй като хората, които са инвестирали авансово в имот, ще излязат от него. Това би трябвало да доведе и до по-умерен ръст на цените, които през 2025 г. продължиха да нарастват с двуцифрен темп и поставиха България в топ три на ЕС по най-бързо поскъпване на жилищата. Дали прогнозите им ще се сбъднат предстои да видим.

През миналата година Варненска област е била единствената със спад на сделките за годината от 1,4%, сочат изчисленията на база данните на Агенцията по вписванията. В края на миналата година обаче те са отбелязали лек ръст от 2,9% на годишна база. В областта са били изповядани близо 15 хил. сделки през 2025 г. при 6647 вписани законни и договорни ипотеки. Това означава, че за малко над 44% от сделките в града е използван ипотечен кредит.

През миналата година Варненска област отбелязваше и значителен спад на новозапочнатото жилищно строителство, което обяснява забавянето на имотния пазар там. В същото време тя беше лидер по най-бърз ръст на цените на жилищата и това явно кара все повече хора да разчитат на банково финансиране за покупката на имот. Само през четвъртото тримесечие броят на законните и договорни ипотеки в областта е нараснал с близо 30%, а за годината повишението е с 14 на сто.

2025 г. е била силна за сделките и ипотечното кредитиране в Бургас, Стара Загора и Русе. През миналата година в Бургаска област са вписани малко над 9 хил. сделки, като броят им е нараснал с 3% спрямо 2024 г. В Стара Загора вписаните актове са достигнали 4619, което е със 7,7 на сто повече спрямо предходната година. В Русе са били изповадяни 4830 сделки, което е увеличение с 5,5 на сто на годишна база. И трите области са записали двуцифрени ръстове на сделките през четвъртото тримесечие от съответно 11%, 12,3% и 11,6 на сто.

Около 40% от сделките там са се случвали с използването на ипотечен кредит, като в Русе и Стара Загора ръстът на ипотечното кредитиране през 2025 г. е бил по-умерен – съответно с 3,2% и 6,7 на сто, докато в Бургаска област покачването е двуцифрено – с 12,7%.

Тенденциите в големи области са валидни и на национално ниво. През миналата година в България са били изповядани 226 513 сделки, с 4,5% повече спрямо 2024 г. Само в края на миналата година вписаните актове са нараснали с 11,2 на сто. Около 30% от сделките в България са били сключени с ипотечен кредит, ако се съди по данните на Агенцията по вписванията. Броят на законните и договорните ипотеки, които са били вписани през 2025 г., е достигнал 67 741, или с почти 12% повече спрямо предходната година.