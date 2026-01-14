ЕК предстви разпределянето на заема в подкрепа на Украйна от 90 млрд. евро

Европейската комисия (ЕК) прие набор от законодателни предложения за осигуряване на финансовата подкрепа за Украйна за тази и следващата година. Това бележи важен етап в устойчивата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) за отбраната на Киев срещу руската агресия, съобщава изпълнителният орган на блока на своя сайт.

Пакетът от мерки предвижда ново предложение за общ заем в подкрепа на Украйна в размер на 90 млрд. евро. Той включва и предложение за изменение на Механизма за Украйна и на Регламента за многогодишната финансова рамка, за да се позволи покритието на заема за Киев от „резерва“ в бюджета на ЕС.

„Всички искаме мир за Украйна. И за тази цел Украйна трябва да запази силна позиция - на бойното поле и на масата за преговори. Днес представяме нашето предложение за заем от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. - стабилно и предвидимо финансиране за нашия смел партньор и съсед. Преди всичко това потвърждава непоколебимия ангажимент на Европа към сигурността, отбраната и бъдещия просперитет на Украйна“, изтъква председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Предложената подкрепа ще бъде структурирана в два компонента, като приблизително две трети, възлизащи на 60 млрд. евро, ще бъдат разпределени за военна помощ, а останалата една трета, съответстваща на 30 млрд. евро, ще бъде предоставена като обща бюджетна подкрепа.

Подкрепата ще помогне на Украйна да укрепи отбранителните си способности и да гарантира непрекъснатото функциониране на държавата и основните обществени услуги, като същевременно ще допринесе за устойчивостта на страната и по-тясната ѝ интеграция с европейската отбранителна индустриална база.

ЕС си запазва правото да използва руските активи, блокирани на негова територия, за изплащане на заема, в пълно съответствие с правото на блока и международното право. Заемът за репарации, предложен на 3 декември 2025 г., остава на дневен ред.

Споразумението беше постигнато в рамките на засилено сътрудничество – механизъм, който позволява на държавите членки на ЕС да си сътрудничат в специфични области, когато става ясно, че ЕС като цяло не може да постигне целите на такова сътрудничество в разумен срок.

Подкрепата за Украйна ще бъде финансирана чрез общи заеми на ЕС от капиталовите пазари, както първоначално беше предложено от ЕК сред наличните варианти за финансиране. Заемът за Украйна ще бъде гарантиран от „свободния капацитет“ на бюджета на ЕС, както е при други програми за финансова помощ за Украйна, изпълнявани от 2023 г. насам.

Законодателните предложения бяха представени на Европейския парламент и Съвета на ЕС с цел стартиране на законодателния процес за тяхното разглеждане и приемане. За да може ЕК да започне да предоставя финансова подкрепа на Украйна през второто тримесечие на 2026 г., в съответствие със споразумението от декември, е от съществено значение тези мерки да бъдат приети бързо, подчертават от Брюксел.

След като това бъде постигнато, ЕК ще продължи с приемането на съответните решения за изпълнение и ще работи в тясно сътрудничество с украинските власти, за да въведе необходимите договорености, така че да може да извърши първото си изплащане по заема.

Предложеният заем дава приоритет на покупките в рамките на ЕС. Но той също така позволява на Украйна да се отклони от тази рамка, ако е необходимо, като се има предвид, че „Украйна е страна във война, чиято способност да защитава територията си може да зависи от наличието на даден продукт в много краткосрочен план“, пише Bloomberg.

В документа се добавя, че ако „има спешна нужда от даден продукт и няма алтернативен такъв, наличен чрез обществени поръчки“, Украйна може да се обърне към неевропейски варианти. Страната обаче ще се нуждае от одобрение от ЕК, за да извършва покупки от трета страна.

Предложението е резултат от решението на лидерите на ЕС от декември да разрешат огромен заем за Украйна, което беше изменен в последния момент, след като политиците не успяха да постигнат споразумение за използване на замразените активи на Русия за финансиране на Украйна, заключва Bloomberg.

Важно е да се отбележи, че документът на ЕК не включва конкретен краен срок за изплащане на заема, което показва, че ЕС планира по същество да запази дълга в счетоводните си книги в обозримо бъдеще. Блокът обаче ще изплаща лихвите по заема, което в крайна сметка ще струва около 3 млрд. евро годишно.