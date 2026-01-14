Ключов доставчик на боеприпаси за Украйна готви IPO в Амстердам

Производителят на бронирани машини и боеприпаси Czechoslovak Group (CSG) планира да се листне на борсата в Амстердам, което може да се окаже най-голямото първично публично предлагане (IPO) в историята на отбранителната индустрия, съобщава Bloomberg.

Базираната в Прага фирма планира да продаде нови акции на стойност 750 млн. евро, а собственикът Михал Стрнад ще продаде неопределено количество съществуващи акции в сделката. Инвеститорите от Cornerstone - Artisan Partners, BlackRock и дъщерно дружество на Qatar Investment Authority, са се ангажирали да поемат акции от предлагането за общо 900 млн. евро.

Общо сделката може да набере 3 млрд. евро или повече. Това би било най-голямото IPO в историята на отбранителната индустрия, ако прогнозата се изпълни.

Листването отразява ръста в цената на акциите на отбранителните компании от началото на миналата година, когато европейските правителства обявиха ангажименти за увеличаване на разходите за сигурност след руската инвазия в Украйна. Това насърчава някои от най-големите играчи в европейската отбранителна индустрия да изготвят планове за листване или ново емитиране на акции.

„Секторът е привлекателен и компания от региона би могла да бъде интересна възможност, разбира се, в зависимост от крайната оценка“, коментира Томаш Матрас, ръководител на отдела за акции в TFI PZU SA.

Френско-германският производител на танкове KNDS NV заяви през декември, че ще се подготви за IPO във Франкфурт и Париж тази година, в зависимост от пазарните условия. Германската фирма за отбранителни технологии Vincorion също обмисля листване още през това тримесечие.

Листването на Czechoslovak Group на Euronext Amsterdam се очаква да бъде първото голямо IPO в Европа за годината. То ще помогне за прекъсване на сушата от такива сделки за европейския борсов оператор, който не отчете нито едно голямо IPO през цялата минала година. Последната голяма продажба на акции в Амстердам беше по време на листването на CVC Capital Partners Plc за 2,3 млрд. евро през април 2024 г.

CSG е обмисляла листване в Лондон, преди да избере Амстердам поради по-благоприятния регулаторен режим.

Производителят на боеприпаси отбеляза рязък ръст на приходите, тъй като Европа увеличи военните разходи и изпрати оръжия на Украйна. Около една четвърт от приходите на компанията в размер на 4,49 млрд. евро през първите девет месеца на 2025 г. са дошли от Украйна.

Историята на CSG може да се проследи назад във времето, до преди три десетилетия, когато бащата на Стрнад основава Excalibur Army. Оттогава компанията се разраства, като купува испанската Fabrica de Municiones de Granada през 2020 г., италианската Fiocchi Munizioni SpA през 2022 г., както и производителя на боеприпаси Remington Kinetic Group през 2024 г.

33-годишният милиардер Стрнад заяви в интервю през декември, че иска да превърне своя бизнес в най-голямата отбранителна компания на континента.

„Вярваме, че първичното публично предлагане на CSG би повишило профила на групата сред международната инвестиционна общност, осигурявайки допълнителна финансова гъвкавост и разнообразие от източници на финансиране в подкрепа на по-нататъшния растеж“, заяви той.