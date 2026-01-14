Какаото поевтинява, но това не успокоява производителите на шоколад

Преработката на какао остава под натиск по целия свят, подчертавайки продължаващото свиване на търсенето и трудностите за шоколадовата индустрия след рекордно високите цени отпреди година, пише Bloomberg.

Количеството какаови зърна, смлени в масло и прах за сладкарската индустрия в Европа - водещия регион по потребление - вероятно е спаднало с около 3% на годишна база през четвъртото тримесечие, показва средната оценка на 11 анализатори и търговци, анкетирани от Bloomberg. Това би било най-ниското ниво за четвърто тримесечие от 11 години насам. В Азия преработката вероятно се е свила до 10-годишно дъно, докато в Северна Америка е отбелязала лек ръст.

Фючърсите върху какаото достигнаха исторически максимум през декември 2024 г. след слабите реколти в Западна Африка. Ценовият шок накара потребителите да ограничат консумацията на шоколад, а производителите на сладкарски изделия промениха рецептите си, използвайки по-евтини заместители. И въпреки че фючърсите вече са поевтинели с повече от половината спрямо пика си, цените остават исторически високи, а преработвателите все още работят с какао, закупено на много по-високи нива.

Цените на какаото все още са над историческите нива. Изображение: Bloomberg

„Свиването на търсенето заради високите цени изглежда надделява над сезонната подкрепа през четвъртото тримесечие, което поддържа ниски обемите на преработка“, коментира Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в брокерската компания Phillip Nova в Сингапур. Азия вероятно ще отчете най-рязък годишен спад, тъй като там е по-трудно да се прехвърлят разходите върху потребителите, а дискреционното потребление остава слабо, добавя тя.

Повечето зърна, преработени през четвъртото тримесечие, вероятно са били закупени преди рязкото поевтиняване, което означава, че облекчението все още не се е прехвърлило по веригата на доставки. Производители и анализатори очакват по-евтиното какао да започне да достига до супермаркетите едва през втората половина на тази година.

Продуктите от какао „все още са много скъпи“ в сравнение с нивата отпреди четири или пет години, което ще задържи преработката потисната поне до второто тримесечие, смята Владимир Зиентек от StoneX.

Въпреки че се очаква скорошният спад в цените да подкрепи възстановяване от 1,2% на световната преработка през сезона 2025-2026 г., растежът на търсенето продължава да изостава спрямо възстановяването на производството на какао, според анализатора на Tropical General Investments Group Ниша Кумари.

По-слабото търсене и преформулирането на рецепти са навредили на цените на какаовото масло - основния източник на печалба за преработвателите. Маржовете на преработка на какао в Европа са спаднали под нивата на рентабилност през август, а през декември са достигнали най-ниските си стойности в историята, показват данни на KnowledgeCharts, подразделение на Commodity Risk Analysis. При такива нива преработвателите обикновено ограничават инвестициите и намаляват натоварването на производствените мощности.

Недостатъчно използваният капацитет в основните центрове за преработка също тежи върху рентабилността, казва Джонатан Паркман, ръководител на продажбите на селскостопански суровини в брокерската компания Marex Group в Лондон.

„В момента в света има огромен неизползван капацитет“, посочва Паркман, който изчислява спад от 5% на световната преработка през четвъртото тримесечие. „Не става дума за голям излишък заради рязко възстановяване на производството. Причината е сериозният срив в крайното търсене и промените в рецептите“, добавя той.

Данните и за трите региона се очаква да бъдат публикувани по-късно тази седмица.