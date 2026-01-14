Nikkei 225 за първи път премина границата от 54 000 пункта

Японските индекси достигнаха рекордни нива в сряда на фона на очакванията, че премиерът Санае Такаичи може да обяви предсрочни избори, вероятно през февруари, предаде CNBC.

През октомври Такаичи стана първата жена министър-председател на Япония, а кабинетът ѝ се ползва с рейтинг на одобрение от около 70%. Управляващият ѝ блок обаче разполага с много крехко мнозинство в Долната камара на парламента, което му пречи да реализира амбициозната си политическа програма.

Такаичи обмисля да разпусне камарата в началото на новата парламентарна сесия на 23 януари. Това означава, че е много вероятно в началото или средата на февруари да има предсрочни избори.

Бенчмаркът Nikkei 225 се покачи с 1,48%, преминавайки за първи път границата от 54 000 пункта и достигайки рекордно високо ниво от 54 341,23 пункта. По-широкият показател Topix също достигна нов връх, като се повиши с 1,26% до 3644,16 пункта.

Другите азиатски пазари отбелязаха смесени резултати, като южнокорейският показател Kospi се повиши с 0,65% до ниво от 4723,1 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq затвори с 0,72% по-ниско до ниво от 942,18 пункта.

Индексът S&P/ASX 200 в Австралия отбеляза ръст от 0,14% до 8820,6 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,56% до 26 999,81 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай обърна предходните ръстове и спадна с 0,4% до 4741,93 пункта.