Венецуела и Гренландия подхранват новата „мегатенденция“ във военната икономика на ЕС

Инвеститорите се впускат в европейската „мегатенденция“ за разходи за отбрана, подсилена от комбинацията между финансиране от ЕС и националния и частен капитал, която се очаква да продължи и през следващото десетилетие, пише CNBC в материал.

След като някои от водещите европейски компании в областта на отбраната поскъпнаха с близо 20% през първата седмица на 2026 г., инвеститорите сега виждат сектора като дългосрочен залог, оформен както от настоящото напрежение около Венецуела и Гренландия, така и от дългосрочните опасения относно отбранителните способности на континента и бъдещето на НАТО.

Според Рафаел Тюин, ръководител на стратегиите за капиталови пазари в Tikehau Capital, множество фактори – включително продължаващата заплаха от Русия и краят на американския отбранителен чадър над Европа – са в основата на това, което той нарича „мегатенденция в процес на зараждане“.

Тюин допълни още, че „изчерпаното състояние“ на европейската сигурност, след десетилетия на недостатъчни инвестиции, сега трябва спешно да бъде преразгледано.

Той добави пред CNBC по-рано миналата седмица, че краят на американския отбранителен „чадър“ над Европа е централен стълб на инвестиционната тема. „Каквато и администрация да дойде, тя със сигурност няма да плаща за европейската сигурност“, добави той.

Ръстовете в сектора на отбраната

Световните отбранителни способности бяха поставени в центъра на вниманието от геополитическите сътресения, които стоят в основата на първата седмица на 2026 г.

Свалянето на президента на Венецуела Николас Мадуро от американските сили на 3 януари беше последвано от подновено напрежение около Гренландия и възможните пукнатини в НАТО.

Президентът Доналд Тръмп твърди, че САЩ „се нуждаят“ от Гренландия за „националната сигурност“, повдигайки въпроси относно бъдещето на трансатлантическия алианс и поставяйки дългосрочните европейски отбранителни способности под засилено наблюдение. Отделно Франция и Великобритания подписаха миналата седмица декларация за намерението си да разположат войски в Украйна в случай на мирно споразумение.

Аника Гупта, директор за макроикономическите изследвания в WisdomTree, заяви в бележка, че буксуващите усилия за мир в Украйна, напрежението в Гренландия и операцията във Венецуела осигуряват нови катализатори за отбранителния сектор през 2026 г. след рекордната 2025 г.

Акциите на германския отбранителен гигант Rheinmetall са поскъпнали с 22,8% от началото на годината, докато при италианският му конкурент Leonardo ръстът е от 19,7%. Производителят на части за танкове Renk е поскъпнал с 23,1%, докато специалистът по радари и наблюдение Hensoldt прибавя към цената на акциите си 25,6%. Saab, шведският производител на изтребители, е отбелязал доходност от 29,9% от началото на годината.

Индексът Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense завърши 2025 г. с ръст от 56,5%.

Въпреки по-големите очаквания за растеж и печалба европейските отбранителни акции все още се търгуват с отстъпка от американските – около 28 пъти печалбата спрямо над 30 в САЩ.

„Има ограничено място за грешки – това е част от риска от инвестирането в отбранителни акции“, посочва Тюин.

Следвайте парите

Инвеститорите посочват ангажименти за разходи както на национално, така и на ниво Европейски съюз, включително инициативата Rearm Europe на стойност 800 млрд. евро, както и нарастващата политическа подкрепа за мобилизиране на частен капитал.

„Според нас, компаниите в отбранителния сектор се подкрепят от дългосрочните планове за военни разходи на ЕС и НАТО – независимо от краткосрочните колебания, причинени от геополитическите развития“, коментира Хелън Джуъл, главен международен инвестиционен директор на BlackRock Fundamental Equities, в прогноза за фондовия пазар.

От своя страна Тюин посочва още, че „съществува и силна готовност сред европейските правителства да гарантират, че частният капитал също ще бъде инвестиран в това пространство“. „Това също е много окуражаващ знак и вероятно е дългосрочна тенденция в процес на развитие“, допълва още.

Възстановяване на капацитета

Според Тюин европейските акции в отбранителния сектор ще се възползват както от стремежа към по-голям регионален суверенитет и по-високи военни разходи в рамките на блока, така и от нарастващото търсене отвъд континента, където тези компании са основни износители.

Гупта също така подчерта важността на тази нова ера на „твърда сила“ за инвеститорите в отбраната. „Новите катализатори накланят везните още повече към европейските доставчици“, отбеляза тя.

За Тюин Налице е и потенциал за краткосрочна нестабилност, ако се сключи трайно мирно споразумение в Украйна, но призова инвеститорите да се съсредоточат върху дългосрочната картина.

„В момента много от тези производители на военно оборудване в Европа са фокусирани върху доставката на оборудване за Украйна – главно танкове, бронирани машини, боеприпаси“, каза той. „Но много скоро след това ще трябва да възстановим военния си капацитет в Европа. Ракети, системи за противовъздушна отбрана, изтребители, военни кораби – има широк спектър от оборудване, който трябва да бъде разгледан“, допълни Тюин.