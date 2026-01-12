Еврокомисарят по сигурността предлага постоянна европейска армия от 100 хил. души

Европейският съюз трябва да обмисли създаването на постоянна военна сила от 100 хил. войници и да преразгледа политическите процеси, регулиращи отбраната. За това призова комисарят по отбраната на блока Андрюс Кубилюс, цитиран от Politico.

По думите му е необходим мащабен подход към преосмислянето на общата европейска отбрана на фона на руската агресия и изместването на фокуса на САЩ от Европа и заплахата към Гренландия.

„Щяха ли САЩ да бъдат военно по-силни, ако имаха 50 армии на щатско ниво вместо една федерална армия“, каза той на конференция по сигурността в Швеция в неделя. „Петдесет щатски политики за отбрана и бюджети за отбрана на щатско ниво вместо единна федерална политика и бюджет за отбрана?“, коментира още той.

Според Кубилюс отбранителната готовност на Европа зависи от три стълба: повече инвестиции в производствен капацитет; институции, които са подготвени и организирани, както и политическа воля за възпиране и, ако е необходимо, за сражаване.

Само увеличаването на финансирането за съществуващата отбранителна структура на Европа няма да отговори на тези изисквания, каза той, отчасти поради липса на единство.

„Трябва да започнем да инвестираме парите си по такъв начин, че да можем да се сражаваме като Европа, а не просто като сбор от 27 национални „армии бонсай“, каза той, използвайки фразата на бившия върховен представител на ЕС Жозеп Борел.

Вместо това Европа би могла да създаде – „както Жан-Клод Юнкер, Еманюел Макрон, Ангела Меркел вече предложиха преди 10 години“ – мощна, постоянна „европейска военна сила“ от 100 хил. войници, посочи Кубилюс.

За да помогне за решаването на въпроса за политическата воля, Кубилюс иска създаването на Европейски съвет за сигурност. Идеята е обсъждана от френския президент Макрон и бившия германски канцлер Меркел.

„Европейският съвет за сигурност може да се състои от ключови постоянни членове заедно с няколко ротационни членове, включително държавата членка, която председателства Съвета“, предлага Кубилюс, като към това да се прибави и ръководството на ЕС: председателите на Комисията и Съвета.

Предложеният съвет за сигурност трябва да включва и Обединеното кралство, каза Кубилюс.

„Общо около 10-12 членове със задачата да обсъждат най-важните въпроси в отбраната, някои от които току-що споменах“, каза Кубилюс. „И не само да обсъждат, но и бързо да подготвят важни решения“, допълни той.