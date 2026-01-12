БАКБ финализира сделката за придобиването на "Токуда банк"

„Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) е финализирала сделката за придобиването на „Токуда банк“ АД, съобщават от банката чрез Българската фондова борса (БФБ).

БАКБ получи одобрение за сделката от Българската народна банка (БНБ) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Финансирането на придобиването е със собствени средства.

Кредиторът възнамерява да влее „Токуда банк“, за което също трябва да получи одобрение от регулаторите.

БАКБ обяви сделката за „Токуда банк“ през април 2024 г.

КЗК разреши сделката през юли 2024 г., а през декември зелена светлина даде и Българската народна банка (БНБ).

„Токуда Банк“ е най-малката банка в България с активи за близо 502,9 млн. лева, приходи от лихви в размер на 13,3 млн. лева и печалба за 4,3 млн. лева към края на септември 2025 г., според данните на БНБ.

Активите на БАКБ са за близо 2,8 млрд. лева, приходите от лихви на банката са за над 80,5 млн. лева, а печалбата – 34,6 млн. лева за същия период на миналата година.

БАКБ е учредена през 1995 г., публично дружество е от 2006 г. Основен акционер на банката е фондът „Сиесайеф“ АД.

„Токуда Банк“ АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон на Република България.

