iBanFirst: Капиталовите потоци, а не политиката, ще определят курса на долара през 2026 г.

Силата на долара през 2026 г. ще зависи много повече от движението на капиталовите потоци, отколкото от политическите събития или решенията на централните банки. Това заяви Йохан Габриелс, регионален директор на iBanFirst в България, в интервю за предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него пазарът вече е „калкулирал“ очакваното разхлабване на паричната политика и затова валутните движения ще се определят основно от това къде инвеститорите насочват капитала си.

"Валутните курсове следят капиталовите потоци – къде хората влагат парите и спестяванията си“, подчерта Габриелс. Той допълни, че въпреки геополитическата несигурност "Съединените щати остават убежище за валутите“, което подкрепя долара.

По думите му капиталът се връща към американските пазари, които продължават да изглеждат по-атрактивни от европейските. „Европа все още е в хаос, в трудна ситуация. Потокът от капитали вероятно ще се върне към САЩ“, коментира Габриелс.

Той отбеляза, че европейските капиталови пазари страдат от липсата на гиганти, сравними с американските технологични корпорации, което допълнително отслабва привлекателността им. И добави, че по-силният долар може да се окаже добра новина за европейските инвеститори, които държат американски акции. „Ако доларът расте, доходността може да се повиши, защото цената на акцията ще се възползва от по-силния долар“, обясни Габриелс.

Що се отнася до износа, ефектът от по-скъпото евро ще се усети със закъснение заради договори, логистични ограничения и регулации. „Несигурността винаги възпира инвестициите. Малките и средни компании имат нужда от прогнозируемост“, допълни той.

Габриелс очаква Федералният резерв да остане предпазлив в решенията си въпреки натиска от страна на президента Доналд Тръмп за по-бързо намаляване на лихвите. Ако бъде назначен председател, близък до Белия дом, е възможно по-агресивно разхлабване, но според анализатора фундаментите – като пазара на труда, ще останат водещи.

Геополитическите рискове, свързани с Иран, Гренландия, войната в Украйна – могат временно да засилят търсенето на „убежища“ като йената, франка и долара. „Ако се появи повече несигурност, хората ще преместят парите си към убежища“, каза Габриелс.

Още от разговора вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.