Атаката на Тръмп срещу Фед повлича Dow с над 300 пункта надолу*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с резки спадове на фона на нарастващите опасения за независимостта на Федералния резерв, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average губи 388 пункта, а широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite спадат с по 0,3%.

Председателят на Фед Джером Пауъл съобщи, че централната банка на САЩ е получила призовки от голямото жури на Министерството на правосъдието, заплашващи с наказателно преследване. Това е драматично ескалиране на атаките на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу централната банка.

В писмено и видео изявление, публикувано в неделя вечер, Пауъл заяви, че призовките са свързани с неговото изявление пред Конгреса през юни относно текущия ремонт на централата на Фед. Той допълни обаче, че тази стъпка „трябва да се разглежда в по-широкия контекст на заплахите и продължаващия натиск от страна на администрацията“.

Отделно от това призивът на президента Доналд Тръмп да се ограничат лихвите по кредитните карти за една година до 10% също предизвиква известна нестабилност на пазара в началото на седмицата. Някои се опасяват, че планът на държавния глава да подпомогне достъпността ще има обратен ефект и ще ограничи кредитирането, което ще навреди на потребителите, както и на печалбите на банките.

Акциите на банките поведоха загубите в началото на търговията, като акциите на Citigroup поевтиняват с 4%. Книжата на JPMorgan и Bank of America поевтиняват с по над 2%, а тези на Capital One - с 11%.

Измерителят на волатилността Cboe, наричан още „индекса на страха на Wall Street, отбелязва ръст в началото на търговията, което отразява факта, че трейдърите са засилили защитата си на пазара на опции, след като се появиха новини за разследването на Пауъл.

„Пазарът е виждал подобно нещо и преди и не го харесва. В този момент не става въпрос за Пауъл, а за независимостта на Фед“, заявява Джей Уудс, главен пазарен стратег в Freedom Capital Markets. „Така че, когато се появят подобни новини, първата реакция е да се продава“, добавя той.

През 2025 г. фондовият пазар до голяма степен игнорира опитите на Тръмп да окаже натиск върху Фед, тъй като централната банка все пак продължи да понижава лихвите, след като инфлацията се стабилизира. Очаква се обаче паричният орган да се въздържи от понижение на следващото си заседание по-късно този месец и вероятно ще изчака да види как ще се развият инфлацията и икономиката през новата година. Тръмп вече многократно сигнализира, че би искал Фед да продължи да понижава лихвите колко се може по-бързо и рязко.

„Виждаме недвусмислено избягване на риска. Очакваме доларът, облигациите и акциите да се движат надолу в понеделник в рамките на търговия от типа „Продай Америка“, подобна на тази през април миналата година, когато митата на Тръмп достигнаха пика си и позицията на Пауъл като председател на Федералния резерв беше застрашена, а глобалните инвеститори прилагаха по-висока рискова премия към американските активи“, коментира Кришна Гуха, ръководител на отдела за глобална политика и стратегия на централната банка в Evercore ISI.

Междувременно инвеститорите се подготвят и за началото на сезона на отчетите, като големите банки от Wall Street ще обявят резултатите си в следващите дни.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,187%, а тази по 30-годишните - до 4,845%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,29% до 98,845 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,3% до 63,15 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,52% до 58,81 долара за барел.

Златото поскъпва с 2,46 на сто и се търгува на цена от 4611,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.