Петролът поевтинява след четиридневен скок на цената*

Цената на петрола се понижава в сряда след най-големия четиридневен ръст за повече от шест месеца, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,66% до 65,04 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,44% до 60,71 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите срещу правителството на върховния лидер аятолах Али Хаменей и заяви, че ще „действа съответно“, след като разбере колко демонстранти са били убити.

Държавният глава намекна, че следващият му ход ще зависи от предстоящата среща на Съвета за национална сигурност. Органът се събра във вторник без Тръмп, за да подготви варианти за президента, съобщи Washington Post, цитирайки източник, запознат с темата.

Инвеститорите наблюдават размириците в Иран и възможната американска интервенция, която може да застраши производството на около 3,3 млн. барела петрол на ден в азиатската страна. Междувременно министърът на енергетиката Крис Райт заяви пред Fox News, че САЩ „с удоволствие ще бъдат търговски партньор“ на иранския суров петрол, ако режимът падне.

Петролът поскъпна в началото на новата година, тъй като размириците в четвъртия по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), заедно с напрежението във Венецуела, отново доведе до повишение на цените след пет поредни месеца на загуби, предизвикани от очакванията за свръхпредлагане. Покачването на цените изненада пазара, който беше изпълнен с мечи залози.

„Пазарът остава в капан между реалността на продължаващото свръхпредлагане и ескалацията на геополитическите рискове“, посочват анализаторите от Chaos Ternary Futures. „В краткосрочен план развитието на ситуацията в Иран може да предизвика поредна вълна от ценови колебания, а всяка военна акция на САЩ вероятно ще доведе до по-високи цени на петрола“, добавят оттам.

Междувременно доклад на индустрията показа, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 5,3 млн. барела миналата седмица. Това би било най-голямото увеличение за два месеца, ако бъде потвърдено от официалните данни по-късно в сряда. В допълнение, данните от Американската петролна индустрия показват увеличение на резервите от бензин и дестилати.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.