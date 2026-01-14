Цените на златото, среброто и медта се изстреляха до нови рекорди

Индустриалните и благородните метали продължават да поскъпват силно – цените на златото, среброто, медта и калая достигнаха рекордни нива, тъй като инвеститорите залагат на по-нататъшни намаления на лихвите в САЩ и икономическо възстановяване в Китай, предаде Bloomberg.

Цената на среброто нарасна с 5,3% и премина за първи път границата от 90 долара за тройунция, а тази на златото отбеляза ново рекордно високо ниво, след като атаките на администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу Федералния резерв, перспективата за по-нататъшни намаления на лихвите в САЩ и напрегнатият геополитически контекст дадоха тласък на бурното поскъпване на благородните метали.

Калаят, използван в електрониката и опаковките, се открои сред индустриалните метали и цената му нарасна с 6% до 52 495 долара за тон на борсата в Лондон. От началото на годината тя бележи ръст от близо 30% и надмина пика, достигнат през 2022 г. Медта продължи да поскъпва над 13 хил. долара за тон, а никелът, цинкът и алуминият също отбелязаха ръст.

Търсенето на всички тези метали, с изключение на златото, се стимулира от бума на изкуствения интелект и нуждата от повече енергийна инфраструктура.

Среброто поскъпва най-силно в сравнение със златото, калая и медта през последните 6 месеца. Графика: Bloomberg

Платината и паладият също поскъпнаха с по над 4%, докато индексът Bloomberg Dollar Spot Index остана стабилен.

Основната инфлация в САЩ през декември не беше толкова висока, колкото имаше опасения, но според икономисти данните са били изкуствено понижени от рекордно дългото спиране на работата на правителството. Очакванията са Федералният резерв да спре пониженията на лихвите за няколко месеца, но пазарите на суапове предвиждат поне още две понижения по-късно през годината.

Благородните метали започнаха силно тази година, надграждайки внушителните повишения на цените от 2025 г., като перспективата за повдигане на наказателно обвинение срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл възобнови опасенията за независимостта на институцията. Централни банкери по целия свят се обединиха в подкрепа на Пауъл, а главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън заяви, че тази стъпка може да има обратен ефект.

Търсенето на сигурно убежище бе подпомогнато и от залавянето на президента на Венецуела, подновените заплахи на Доналд Тръмп да завземе Гренландия и протестите в Иран, които може да доведат до свалянето на режима там. Citigroup Inc. повиши тримесечните си прогнози за цените на златото и среброто съответно до 5000 долара за тройунция и 100 долара за тройунция.

Белият метал засенчи златото миналата година с поскъпване от 150%.

Силният ръст на цените подчертава силата на инвестиционните потоци, след като спекулативният интерес се увеличи от Шанхай до Ню Йорк. Търговските обеми на Comex и Шанхайската фючърсна борса останаха на високи нива от края на декември.

Търсенето на злато и сребро като „защита от инфлация или финансова нестабилност“ ще продължи и през тази година, въпреки че е малко вероятно печалбите да бъдат толкова силни, колкото през 2025 г., прогнозира Дейвид Чао, глобален пазарен стратег в Invesco Asset Management. „Златото вероятно ще надмине среброто през тази година поради неотдавнашните геополитически несигурности.“