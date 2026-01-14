Бюджетният дефицит на САЩ постави нов рекорд през декември

САЩ отчитат бюджетен дефицит от 145 млрд. долара за декември, съобщават от Министерството на финансите на САЩ, цитирани от Ройтерс. Това е с 67%, или 58 млрд. долара, повече спрямо предходната година. Причината са рекордни разходи, завишени от календарни промени в изплащанията на помощи и някои финансови постъпления.

Докладът показва, че ръстът на приходите от митата на президента Доналд Тръмп вероятно е достигнал плато, тъй като нетните митнически постъпления за декември възлизат на 27,9 млрд. долара. Това е по-малко от диапазона в долния край на 30-те млрд. долара през последните месеци, но далеч над 6,8 млрд. долара, регистрирани през декември 2024 г.

Нетните митнически постъпления за първите три месеца на фискалната 2026 г., която започна на 1 октомври, са в размер на 90 млрд. долара спрямо 20,8 млрд. долара през същия период на предходната година.

Администрацията на Тръмп постигна някои търговски споразумения за намаляване на митата през ноември, включително намаление с 10 процентни пункта на ставките върху вноса от Китай и Южна Корея. В същото време Върховният съд на САЩ скоро може да се произнесе по дела за оспорване на митата съгласно закон за извънредните санкции. Решение срещу тарифите би намалило допълнително митническите постъпления.

Около 32 млрд. долара от плащанията на помощи за януари 2026 г. са били преместени за декември, докато нетните 51 млрд. долара от помощи за декември 2024 г. са били преразпределени към други месеци.

Военните разходи през декември достигнаха 98 млрд. долара, което е с 20 млрд. долара, или 25%, повече спрямо година по-рано. Това е така отчасти поради възобновяването на плащанията, забавени заради спирането на работата на администрацията през октомври, посочват от Министерството на финансите.

По-нисък тримесечен дефицит

Дефицитът за първите три месеца на фискалната 2026 г., която започна на 1 октомври 2025 г., възлиза на 602 млрд. долара, което е със 109 млрд. долара, или 15%, по-малко от същия период на предходната година, на фона на рекордни приходи и разходи.

Приходите от началото на фискалната година до момента възлизат на 1,225 трлн. долара, което е със 142 млрд. долара, или 13%, повече от предходната година и е рекорд за периода, което отчасти се дължи на събирането на данъчните плащания, забавени заради горските пожари в Калифорния миналата година.

Разходите за първите три месеца на фискалната 2026 г. също бяха рекордни, достигайки 1,827 трлн. долара, което е с 33 млрд. долара, или 2%, повече от предходния период.

Ръстът на разходите от началото на годината до момента се дължи на увеличенията в програмите за социално осигуряване и здравеопазване, както и на лихвите по държавния дълг на Министерството на финансите на САЩ, които са нараснали с 46 млрд. долара, или 15%, спрямо предходната година до 355 млрд. долара.