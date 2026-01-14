ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат за правителство

Президентът Румен Радев връчи втория проучвателен мандат на втората по численост парламентарна група в 51-ото Народно събрание – тази на "Продължаваме Промяната-Демократична България" (ПП-ДБ). Мандатът прие съпредседателят на ПГ Надежда Йорданова и веднага след това го върна неизпълнен, следвайки заявките на коалицията от последните дни.

"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага", обяви Йорданова.

"Централният въпрос, който занимава обществото и политиците, е да осигурим прозрачен изборен процес. Най-бързо отчетеният вот, с най-малко нарушения, беше този, когато гласувахме 100% машинно гласуване”, каза Йорданова.

“Ние няма да позволим въвеждането на сканиращи устройства и ще се противопоставим на всички опити да се опорочи искането на гражданите за честни избори. Искаме максимално много хора да излязат да гласуват”, каза още тя.

От своя страна Румен Радев заяви, че „въпросът не е кога ще бъдат изборите“. „Очаквам лидерите на партиите да проявят политическа отговорност и да престанат да искат от мен дата и да ми казват кога да насроча изборите", каза президентът.

На 12 януари премиерът в оставка Росен Желязков върна, като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС, неизпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, веднага след като го получи.

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро.

Нито една парламентарна партия на консултациите при президента не заяви, че има желание да състави нова конфигурация на правителство в това Народно събрание. Според процедурата президентът провежда консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.