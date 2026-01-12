"Маркет линкс": Шест партии влизат в парламента при нови избори

Шест политически партии влизат в следващия парламент, ако изборите бяха днес. Това сочат данните от проучване на агенция "Маркет Линкс" за bTV, проведено в периода 18-29 декември сред 1008 пълнолетни граждани, по методите на пряко интервю или онлайн анкета.

Моментните електорални нагласи показват, че макар и да отчита срив в подкрепата, ГЕРБ-СДС запазва позицията си на първа политическа сила с 18,1%. На второ място се нарежда коалицията ПП-ДБ с 14,2%, а на трето място е „Възраждане“ с 9,3%.

"ДПС-Ново начало" би била четвърта политическа сила с 9,2% от гласовете. БСП-Обединена левица има 5,5% електорална подкрепа. МЕЧ също намира място в следващото Народно събрание с 5,3% подкрепа, сочи още проучването.

Под 4-процентовата бариера за влизане в Народното събрание остават три формации, които са част от 51-то Народно събрание. АПС на Ахмед Доган събира 3,2% подкрепа, партия "Величие" би спечелила с 2,7% подкрепа, а "Има такъв народ" - едва 2,4%.

5% от респондентите предпочитат да гласуват за друга политическа формация. 3,3 процента биха гласували с "не подкрепям никого". Други 21,7% не са решили дали да упражнят правото си на глас.

Мнозинството от българите предпочитат да гласуват на машина, защото така се връща доверието в изборния процес. Промените в Изборния кодекс са определени като „последната голяма битка“ преди предсрочния вот.

Източник: bTV

Проучването отчита и изключително висок дял колебаещи се да гласуват. Сумарно около 30% попадат в групите „не съм решил“, „друга формация“ и „не подкрепям никого“. Според социолозите от агенцията около половината от колебаещите се могат да бъдат привлечени от нов политически проект, като сред тази група има и позитивни нагласи към президента Румен Радев.

Според изследването 70% от българите не одобряват посоката, в която се развива страната, като водещи причини са усещането за несправедливост, съмненията за непрозрачно разпределение на публични средства и корупция.

Президентът Румен Радев запазва относително стабилен профил на доверие. Държавният глава се ползва с 44% доверие срещу 34% недоверие. Премиерът в оставка Росен Желязков се ползва с 16% одобрение срещу 66% недоверие. Бойко Борисов отчита най-драстичен спад на доверие - има 14% одобрение и съответно 73% неодобрение.

Източник: bTV

Социологът Добромир Живков прогнозира, че при текущата картина не се вижда ясна формула за устойчиво управление, освен при големи компромиси и прекрачване на „червени линии“. Възможни са и нови избори, ако следващият парламент отново не успее да излъчи стабилно мнозинство.

Относно избирателната активност Живков заяви, че протестите са довели до временно повишаване на готовността за гласуване, но ключово ще бъде дали партиите ще убедят особено младите под 30 години.