S&P 500 отстъпи от рекордното ниво, повлечен от акциите на JPMorgan

Американският индекс S&P 500 отстъпи от рекордното си ниво във вторник, докато инвеститорите се опитваха да се ориентират на фона на нестабилността, предизвикана от поредицата предложения на президента Доналд Тръмп, направени през последните няколко дни, предаде CNBC.

Широкият пазарен показател спадна с 0,2%, докато индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average загуби 0,8%. Технологичният измерител Nasdaq Composite се понижи с 0,1%.

Акциите на JPMorgan поевтиняха с 3%, дори след като резултатите на банката за четвъртото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите. Въпреки че приходите на цялата компания са се увеличили през тримесечието, трейдърите са притеснени, след като главният финансов директор Джеръми Барнъм сигнализира, че банковата индустрия може да даде отпор на призива на Тръмп за едногодишно ограничение от 10% на лихвените проценти по кредитни карти.

Цената на книжата на Goldman Sachs последва JPMorgan с понижение от 1%. Акциите на други финансови компании, като Mastercard и Visa, поевтиняха по с около 4%.

Искането на държавния глава за контрол върху кредитните карти дойде на фона на редица други изявления през миналата седмица, включително че на компаниите в отбранителната индустрия не трябва да се разрешава да разпределят дивиденти или да изкупуват обратно свои акции, а на големите институционални инвеститори трябва да се забрани да купуват повече еднофамилни къщи.

Тръмп също така заяви в понеделник вечер, че Microsoft ще обяви промени, които ще гарантират, че американците няма да се сблъскат с нарастващи разходи за комунални услуги в резултат на усилията за изграждане на център за данни.

По-рано днес стана ясно, че според последните данни за инфлацията в САЩ през декември основният индекс на потребителските цени (СРІ), който изключва храните и енергоносителите, се е увеличил с 0,2% на месечна основа и с 2,6% на годишна. Това е под очакванията на икономисти, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха съответно 0,3% и 2,8%.

Месечната стойност за общата инфлация достига 0,3% през декември, а годишната - 2,7%. И двете числа са в унисон с прогнозите.

Данните за индекса на потребителските цени бяха публикувани няколко дни след като докладът за заетостта през декември показа малко по-слаб, но стабилен пазар на труда. Това вероятно ще насърчи Федералния резерв да отложи понижението на лихвените проценти на първото си заседание за годината по-късно този месец.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,179%, а тази по 30-годишните - до 4,838%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,32% до 99,175 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,35% до 65,37 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,57% до 61,03 долара за барел.

Златото поевтиня с 0,42 на сто до цена от 4595,2 долара за тройунция.