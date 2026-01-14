Франция открива консулство в Гренландия като „политически сигнал“

Франция ще открие консулство в Гренландия на 6 февруари. Външният министър на страната Жан-Ноел Баро определя това като „политически сигнал“ заради засилващия се натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе полуавтономната датска територия, съобщава Bloomberg.

Решението е продиктувано от „желание за по-голямо присъствие в Гренландия“, коментира министърът пред радио RTL в сряда сутринта.

Париж и други европейски столици се борят с все по-настойчивите коментари от Тръмп за потенциално завземане на Гренландия. Президентът на САЩ отказва да изключи използването на военна сила за завземане на най-големия остров в света.

Тръмп отдавна твърди, че САЩ трябва да контролират Гренландия, за да гарантират собствената си сигурност.

Решението за откриване на консулство в арктическата територия е взето миналата година след посещението в региона на президента на Франция Еманюел Макрон, добавя Баро.

Макрон обвинява Вашингтон в нарушаване на международното право и отдръпване от партньорите си, след като САЩ заплашиха да поемат контрол над Гренландия.

Датският премиер Мете Фредериксен коментира наскоро, че ако Тръмп атакува острова, това ще означава края на Организацията на Северноатлантическия договор.

Днес (14 януари) датският външен министър Ларс Локе Расмусен и неговият колега от Нуук, Гренландия, Вивиан Моцфелд, ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом, само часове след като премиерът на острова Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че ако бъде принудена да избира, Гренландия ще избере Дания.