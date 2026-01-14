IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Франция открива консулство в Гренландия като „политически сигнал“

Решението е взето миналата година след посещението в региона на френския президент, според външния министър на страната

Снимка: Bloomberg LP
Франция ще открие консулство в Гренландия на 6 февруари. Външният министър на страната Жан-Ноел Баро определя това като „политически сигнал“ заради засилващия се натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе полуавтономната датска територия, съобщава Bloomberg.

Решението е продиктувано от „желание за по-голямо присъствие в Гренландия“, коментира министърът пред радио RTL в сряда сутринта.

Париж и други европейски столици се борят с все по-настойчивите коментари от Тръмп за потенциално завземане на Гренландия. Президентът на САЩ отказва да изключи използването на военна сила за завземане на най-големия остров в света.

Тръмп отдавна твърди, че САЩ трябва да контролират Гренландия, за да гарантират собствената си сигурност.

Решението за откриване на консулство в арктическата територия е взето миналата година след посещението в региона на президента на Франция Еманюел Макрон, добавя Баро.

Макрон обвинява Вашингтон в нарушаване на международното право и отдръпване от партньорите си, след като САЩ заплашиха да поемат контрол над Гренландия.

Датският премиер Мете Фредериксен коментира наскоро, че ако Тръмп атакува острова, това ще означава края на Организацията на Северноатлантическия договор.

Днес (14 януари) датският външен министър Ларс Локе Расмусен и неговият колега от Нуук, Гренландия, Вивиан Моцфелд, ще се срещнат с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио в Белия дом, само часове след като премиерът на острова Йенс-Фредерик Нилсен заяви, че ако бъде принудена да избира, Гренландия ще избере Дания.

Последна актуализация: 14:27 | 14.01.26 г.
Коментари

4
rate up comment 5 rate down comment 1
Скъсана_Ушанка
преди 58 минути
Я, как в заскимтяло копейкостадото.. видяло някакъв лъч надежда преди наближаващия фалит на пРасия.. ;))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 5
Овчарчето_Стефчо
преди 1 час
2,166 млн. кв. км. .... Гренандия идеално ще пасне на САЩ :) ЕС и Дания - в името "приятелството" и "мирът":)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 6
Овчарчето_Стефчо
преди 1 час
Егати... ще умра от кеф САЩ да го наденат на ЕС и Дания... Обещавам да изиграя една ръченица по случая и да ида да си купя една вила там, за да стана гражданин на САЩ и то покрай такава славна постъпка от страна на другаря Тръмп ;)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 9
RobinRedRideHOOD
преди 2 часа
политически сигнал ? След политическият сигнал на оКАЯната дипломация (*** youtube com/watch?v=tdAfQ98DQkw ) нищо няма да помогне. Та дипломат 1 на ЕС и ЕК на ЕС заяви, че отношенията със САЩ не са на желаното ниво, но ЕС НЯМА да захвърли 80 години добри отношения ... заради някакво заграбване на територия на Дания. Да не се притесняват! Само ако може да побързат, че не можем да се правим, че гледаме в друга посока твърде дълго без да стане очевидно , че не ни пука за Дания.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
