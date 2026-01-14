Продажбите на дребно в САЩ надминаха очакванията на анализаторите

Продажбите на дребно в САЩ са нараснали с по-рязък от очакваното темп през ноември, подкрепени от възстановяването при покупките на автомобили и устойчивото празнично пазаруване, съобщава Bloomberg.

Стойността на продажбите на дребно се е увеличила с 0,6% след спада от 0,1% през октомври, показват данни на Министерството на търговията. Без автомобилите, продажбите са се повишили с 0,5%. Докладът беше забавен заради спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането.

10 от общо 13 категории отчитат ръст, включително магазините за спортни стоки и хоби артикули, търговците на строителни материали и магазините за облекло. Продажбите на моторни превозни средства са се възстановили, след като изтичането на федералните данъчни стимули за електромобили ограничи продажбите през предходния месец. По-високите приходи на бензиностанциите също са допринесли за общото увеличение.

Пазаруването по време на празничния сезон обикновено набира скорост през ноември, като търговците предлагат промоции и отстъпки за широка гама от продукти не само на Черния петък, но и в дните преди него.

Данните показват, че потребителите са се възползвали от тези оферти въпреки продължаващите опасения относно достъпността на цените и влошаването на пазара на труда. Докато тези предизвикателства вероятно ще останат водещ фактор за много домакинства със средни и по-ниски доходи през следващите месеци, по-заможните американци продължават да подкрепят общото потребление.

Производствени цени

Отделни данни от сряда показаха, че инфлацията на едро в САЩ се е ускорила леко през ноември спрямо предходния месец заради ръст на енергийните разходи, докато цените на услугите са останали без промяна.

Индексът на цените на производител (PPI) се е повишил с 0,2% след ръст от 0,1% през предходния месец, съобщи Бюрото по трудова статистика (BLS). На годишна база общият показател се е увеличил с 3%. Без храните и енергоносителите той е останал без промяна спрямо предходния месец и е нараснал с 3% в сравнение с ноември 2024 г.