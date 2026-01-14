Wall Street стартра сесията с понижения въпреки силното начало на сезона на отчетите*

Индексите на Wall Street започват борсовата сесия с понижения за втори пореден ден, отдалечавайки се допълнително от рекордните си нива, докато трейдърите анализираха финансовите отчети на водещите банки в страната, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,5%, индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average губи 0,1%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отстъпва с 0,8%.

Акциите на Wells Fargo поевтиняват с над 2%, след като компанията отчете по-слаби от очакваното приходи за четвъртото тримесечие. За разлика от това книжата на Citigroup поскъпват с повече от 1%, след като резултатите ѝ за периода от септември до декември надминаха прогнозите на анализаторите.

Публикувани по-рано днес данни показаха, че продажбите на дребно в САЩ са нараснали с по-рязък от очакваното темп през ноември, подкрепени от възстановяването при покупките на автомобили и устойчивото празнично пазаруване.

Стойността на продажбите на дребно се е увеличила с 0,6% след спада от 0,1% през октомври, показва доклад на Министерството на търговията. Без автомобилите, продажбите са се повишили с 0,5%. Докладът беше забавен заради спирането на работата на американската администрация поради изтичане на финансирането.

10 от общо 13 категории отчитат ръст, включително магазините за спортни стоки и хоби артикули, търговците на строителни материали и магазините за облекло. Продажбите на моторни превозни средства са се възстановили, след като изтичането на федералните данъчни стимули за електромобили ограничи продажбите през предходния месец. По-високите приходи на бензиностанциите също са допринесли за общото увеличение.

Отделно от това стана ясно, че инфлацията на едро в САЩ се е ускорила леко през ноември спрямо предходния месец заради ръст на енергийните разходи, докато цените на услугите са останали без промяна.

Индексът на цените на производител (PPI) се е повишил с 0,2% след ръст от 0,1% през предходния месец, съобщи Бюрото по трудова статистика (BLS). На годишна база общият показател се е увеличил с 3%. Без храните и енергоносителите той е останал без промяна спрямо предходния месец и е нараснал с 3% в сравнение с ноември 2024 г.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,156%, а тази по 30-годишните - до 4,816%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,14% до 98,997 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 0,95% до 66,09 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,85% до 61,67 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,8 на сто и се търгува на цена от 4635,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.