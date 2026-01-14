Германският финансов министър призова за "европейски патриотизъм" срещу глобалните заплахи

Германският финансов министър Ларс Клинбайл призова за нова ера на „европейски патриотизъм“ за защита на икономическите интереси на континента, предава Ройтерс. Той предложи да се изисква от компаниите, които получават държавна помощ, да запазят работните места в Европа, а обществените поръчки да отдават приоритет на произведени на Стария континент стоки.

По време на лекция в Германския институт за икономически изследвания DIW в Берлин Клингбайл заяви, че Европа трябва основно да преосмисли подхода си, тъй като традиционните съюзи се разпадат, а търговията все повече се използва като оръжие.

„Нуждаем се от повече европейски патриотизъм. Това означава, когато правим държавни инвестиции, да използваме стоки, произведени в Европа“, заяви Клингбайл.

„Трансатлантическият съюз, какъвто го познаваме, се разпада“, добави той, като посочи Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп, която показва, че САЩ „загърбват Европа в политическо и културно отношение“.

Финансовият министър заяви, че търговията все повече се използва като оръжие чрез субсидии, свръхкапацитет, мита и упражняване на контрол, което подлага на натиск ориентираната към износа икономика на Германия.

„Трябва да станем по-силни и по-суверенни, за да не се превърнем в пешки на великите сили. Тези, които смятат, че можем просто да излезем от сегашното положение чрез износ, подценяват разместванията на пластовете, които се случват“, коментира Клингбайл.

Той очерта стратегия, съсредоточена върху засилването на европейското единство, диверсифицирането на търговските партньорства отвъд САЩ и защитата на европейските пазари от несправедлива конкуренция.

„Твърдо вярвам, че Европа е правилният отговор, но не съм доволен от скоростта, с която се движим в момента в ЕС“, каза Клингбайл и добави, че Европейската комисия все още не е дала убедителен отговор на проблема с осигуряването на доставките на редкоземни елементи и други суровини.

„Ако това не проработи в рамките на ЕС, може би ще трябва да се обединим с отделни страни и да продължим напред. Там виждам Германия в ролята на лидер“, отбеляза Клингбайл, цитиран от Bloomberg.

Федералната статистическа служба трябва да публикува първоначалните си данни за брутния вътрешен продукт на Германия през 2025 г. в четвъртък, като средните прогнози на икономисти, участвали в допитване на Bloomberg, са за годишен растеж от 0,2%.

Това би бил първият ръст от 2022 г. след две години на свиване. Очаква се БВП да се разшири с около 1% тази година, тъй като мерките, задействани от правителството на Фридрих Мерц, включително голяма инвестиционна програма за инфраструктура и отбрана, финансирана с дълг, и пакет от корпоративни данъчни стимули, започват да влизат в сила.

Мерц, който през последните дни беше на посещение в Индия за разговори с премиера Нарендра Моди, ще произнесе реч за икономическата политика по-късно в сряда в Търговската камара в Хале, провинция Саксония-Алхалт.