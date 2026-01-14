С поглед към Гренландия европейските борси отбелязаха ръст в сряда

Европейските борси отбелязаха ръст в сряда, а инвеститорите в региона са съсредоточени върху предстоящата среща между представители на САЩ, Гренландия и Дания, за да обсъдят бъдещето на арктическия остров, предава CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 приключи сесията с повишение от почти 0,2% и достигна рекорден връх.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 напредна с 0,46% до ниво от 10 184,35 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 0,19% и завърши деня на равнище от 8330,97 пункта. Германският DAX отписа 0,53% до ниво от 25 286,24 пункта.

Всички погледи са насочени към срещата между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и представители на Гренландия и Дания в сряда, като разговорите ще бъдат съсредоточени около многократните искания на президента Доналд Тръмп за „придобиване“ на полуавтономната датска територия.

Дания и Гренландия многократно заявиха, че арктическият остров не се продава, но Тръмп намекна за възможността да използва военна сила, за да завземе богатата на суровини територия.

На корпоративния фронт петролният гигант BP предупреди в сряда, че очаква да има разходи за обезценка в размер на 4 млрд.-5 млрд. долара за четвъртото тримесечие на 2025 г. Компанията заяви, че тези разходи са свързани със звената ѝ за газ и нисковъглеродна енергия и ще бъдат изключени от основната печалба с разходи за замяна. Тя предупреди също, че очаква резултатът от търговията с петрол да бъде по-слаб през този период спрямо третото тримесечие.

Листнатите в Лондон книжа на BP приключиха деня с ръст от почти 1,2%.

Междувременно цената на акциите на водещия производител на сребро в света, минния гигант Fresnillo, достигна рекорден връх малко след началото на търговията, но отстъпи от него в следобедната сесия и завърши деня с понижение от 0,4%. Това се случи след като спот цената на среброто се повиши над 90 долара за тройунция за първи път.

В по-широк план минният сектор отбеляза ръст в сряда, след като цените на златото, среброто и медта продължиха да нарастват, а индексът на основните суровини Stoxx Basic Resources приключи сесията с повишение от 1,5%.

Сред най-силно представилите се компании беше Glencore, която отбеляза ръст от почти 3% до края на търговията и достигна нов 52-седмичен връх. По-рано тази седмица компанията потвърди, че е започнала отново преговори с Rio Tinto за възможно мегасливане, което би създало най-голямата минна компания в света.

Европейският производител на боеприпаси Czechoslovak Group съобщи тази сутрин, че планира да се листне на борсата в Амстердам през следващите седмици при възможна оценка от около 30 млрд. евро. Компанията очаква да се възползва от разходите за отбрана в региона на фона на нарастващата геополитическа несигурност. Първоначални ангажименти от фондове, сред които Artisan Partners, BlackRock и Al-Rayyan, вече възлизат на 900 млн. евро, тъй като компаниите се надпреварват за експозиция към бизнес, който може да се превърне в един от най-високооценените в отбранителната промишленост в Европа.

Секторът на отбраната отбеляза спад, като регионалният индекс на аерокосмическата и отбранителна индустрия отписа 1,5% на фона на нарастващото напрежение, свързано с Гренландия, големите и кървави протести в Иран и обещанието за намеса от САЩ, ако бъдат екзекутирани протестиращи. Секторът продължава да усеща и последиците от свалянето на венецуелския президент Николас Мадуро миналата седмица.

Междувременно доходността по 10-годишните британски държавни ценни книжа се понижи до най-ниското си ниво от декември 2024 г.