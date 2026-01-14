Зеленски ще обяви извънредно положение в енергийния сектор заради руските атаки

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще обяви извънредно положение в енергийния сектор, за да се справи с проблемите с прекъснатото електроснабдяване след продължителните руски атаки срещу инфраструктурата, предава Ройтерс.

Зеленски предприе хода, докато аварийни екипи работят денонощно, за да възстановят електро- и топлоподаването, които бяха прекъснати, най-вече в Киев, от руско нападение миналата седмица. Ремонтните дейности са затруднени от студеното време, като температурите през нощта падат до -20 градуса по Целзий.

„Последиците от руските удари и влошаването на метеорологичните условия са сурови“, написа Зеленски на английски език в социалната мрежа Х. „Като цяло ще бъде обявено извънредно положение за енергийния сектор на Украйна... Много проблеми изискват спешно решение“, допълни той.

Зеленски уточни, че ще бъдат създадени постоянни координационни щабове в Киев, като Денис Шмихал, първи вицепремиер и новоназначен министър на енергетиката, ще наблюдава работата.

Украинският президент заяви, че се работи за „значително увеличаване на обема на вноса на електроенергия в Украйна“.

Новият министър на отбраната обеща иновации на бойното поле

Междувременно днес украинският парламент назначи младия технократ Михайло Федоров за министър на отбраната, тъй като правителството се стреми да засили иновациите, за да укрепи армията в трудна фаза от близо четиригодишната война с Русия.

Зеленски заяви, че е наредил на 34-годишния Федоров да задейства бързи решения, за да защити небето на Украйна, да подсили доставките за фронтовата линия и да въведе нови технологични решеня за спиране на руското настъпление.

„Незабавно установихме първите приоритети за министерството на отбраната. Основният е въздушната отбрана“, отбеляза Зеленски в публикация в Х след среща с Федоров.

Изтощената украинска армия е по-малобройна и разполага с по-малко оръжия на бойното поле след нашествието на Русия през февруари 2022 г. Руските сили настъпват стабилно в източната област Донбас и се опитват да преминат отбранителните линии на юг и североизток.

Тъй като дипломатическите усилия за прекратяване на войната не донесоха осезаеми резултати, Киев трябва да подсили въоръжените си сили, които възлизат на около 1 млн. души.

Зеленски заяви, че са нужни „много по-широки промени“ в системата за мобилизиране на войските за войната. „Вече бяха взети решения, за да се гарантира по-справедливо разпределение на военнослужещите сред бойните бригади“, допълни той.

Парламентът гласува за удължаване на военното положение и мобилизацията до май, за 18-и път от началото на пълномащабното нашествие на Русия.

Федоров вече изигра значима роля в оформянето на високотехнологичния отговор на Украйна на руското нашествие на предишните си позиции като първи вицепремиер и министър на цифровата трансформация.

„Днес е невъзможно да се борим с нови технологии, използвайки стара организационна структура“, каза Федоров пред депутатите преди гласуването и обеща обхватни промени.

„Нашата цел е да променим системата – да реформираме армията, да подобрим инфраструктурата на фронтовите линии, да изкореним лъжите и корупцията и да превърнем лидерството и доверието в нова култура“, допълни той.

Федоров изигра много важна роля за създаването на „линия от дронове“ – дефанзивна линия от дронове, която цели да нанесе максимални щети на руските войски. Той също така спомогна да подобряване на свързаността за украинските сили на фронтовата линия чрез разполагането на терминали на Starlink.

Наред с укрепването на отбранителните си усилия Украйна трябва да направи и големи промени за стабилизиране на пострадалия енергиен сектор.

Денис Шмихал, който стана новият министър на енергетиката, е един от най-опитните правителствени служители в страната. Той е изправен пред двойното предизвикателство да поддържа електроснабдяването в Украйна въпреки тежките руски атаки и същевременно да реформира енергийния сектор.

Неговият предшественик беше отстранен през ноември, след като антикорупционни служби разкриха схема за отклоняване на 100 млн. долара от украинската държавна компания за ядрена енергия.

И двамата нови министри заемат постовете си седмици след корупционен скандал в енергийния сектор, който доведе до най-голямата военновременна политическа криза в Украйна и до повсеместно обществено недоволство срещу правителството на Зеленски.

След него той замени редица представители на службата за сигурност и постави популярния началник на разузнаването в центъра на администрацията си като началник на кабинета му.