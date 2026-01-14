Все повече инвеститори не очакват лихвени намаления от Фед през тази година

Трейдъри, фокусирани върху опциите, все по-често изключват от залозите си очакванията за каквито и да било понижения на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ през 2026 г. Вместо това те залагат на сценарии, които биха донесли печалба, ако централната банка запази паричната си политика без промяна през цялата година, предава Bloomberg.

Тази тенденция е налице поне от петък, когато последните данни за заетостта в САЩ показаха неочакван спад на равнището на безработица. Това практически заличи шансовете за понижение на лихвите на заседанието на Фед този месец, съдейки по пазарните прогнози, и накара нарастваща група трейдъри да отложат очакванията си за намаления в следващите месеци.

Стабилизиращият се пазар на труда дава на централните банкери по-малко основания да продължат да понижават лихвите след трите намаления от по 25 базисни пункта през миналата година, особено при положение че инфлацията все още остава над целта на Фед.

„Имаме донякъде объркана картина при заетостта, а същевременно и инфлационен проблем“, коментира Дейвид Робин, стратег по лихвените проценти в TJM Institutional Services LLC. „Вероятността, от гледна точка на данните, Фед да запази лихвите без промяна поне до март се е увеличила“, добавя той.

По-голямата част от новите опционни позиции са концентрирани около март и юни, като хеджират сценарий на продължаващи отлагания на следващото понижение от четвърт процентен пункт. Други позиции, насочени към по-далечни фючърсни срокове, биха спечелили при сценарий, в който Фед остава в режим на изчакване през 2026 г., а целевият лихвен диапазон остава в рамките на настоящите 3,5%-3,75% до края на годината.

Някои стратези започват да възприемат подобна гледна точка. След данните за заетостта от петък икономисти и стратези от JPMorgan Chase & Co. заявиха, че вече не очакват понижение на лихвите тази година и вместо това прогнозират повишение през 2027 г. Преди месец HSBC Securities прогнозира, че Фед няма да предприеме никакви промени по лихвите чак до 2027 г.

Промяната в нагласите на опционните пазари се случва на фона на засилено напрежение между администрацията на президента Доналд Тръмп и ръководството на централната банка, начело с председателя Джером Пауъл, който в неделя разкри, че срещу него се води наказателно разследване от Министерството на правосъдието, което по думите му е политически мотивирано. Този ход възроди опасенията относно независимостта на паричния орган и предизвика остра реакция сред централни банкери, инвеститори и законодатели, които застанаха в защита на Пауъл.