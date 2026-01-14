SOFIX е в подножието на 1380 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете растеж за 12-та поредна сесия, като вече е в подножието на 1380 пункта.

Бенчмаркът нарасна с 0,54% до 1379,17 пункта. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,38% до 230,9 пункта, а BGTR30 – с 0,64% до 1091,79 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,32% до 232,95 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX спадна с 0,15% до 115,98 пункта.

Оборотът на БФБ достигна близо 3 млн. евро, като над 2,7 млн. евро се формираха от сделките на основен пазар.

От акциите с най-висок оборот са „Доверие Обединен Холдинг“ с близо 268,6 хил. евро, „ВЕИ Инвест Холдинг“ с над 196,2 хил. евро, „Софарма Трейдинг“ с почти 158,5 хил. евро, „Грийн Иновейшън“ с почти 147,3 хил. евро и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) със 142,7 хил. евро.

За пореден ден акциите на „Сирма Груп Холдинг“ са най-търгувани, като са отчетени 90 сделки. Следват акциите на „Софарма“ с 87, на „Уайзър Технолоджи“ с 86, „Доверие Обединен Холдинг“ с 69, ФНИБ с 56 и на самата БФБ с 51.

Акциите на „Уайзър Технолоджи“ поскъпват най-силно от включените в SOFIX – с 8,94%, следвани от „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 6,56% и „Шелли груп“ с 1,95%. На другия полюс са акциите на ФНИБ, които поевтиняват с 2,19%, следвани от тези на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) със спад от 1,56% и на „Химимпорт“ с 1,23%.

„Уайзър“ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „ЕМКА“ с ръст от 6,78%, ЦКБ и „Хидравлични елементи и системи“ с 4,55%. „Петрол“ е най-поевтиняващата акция от индекса със спад от 5,86%, следвана от „Трейс Груп Холд“ с 5,17%, ФНИБ и „Албена“ с 2,05%.

От акциите в състава на beamX „Глобал Гейминг Солюшънс“ поскъпнаха с 25,33%, докато тези на „Болерон“ поевтиняха с 4,11%, на „Син Карс Индъстри“ – с 2,78%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 2,4%.