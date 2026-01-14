IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Споразумението с Меркосур навлече на Фон дер Лайен ново гласуване на вот на недоверие в ЕП

Той е внесен от крайнодясната група "Патриоти за Европа", а гласуването ще се състои следващата седмица

21:08 | 14.01.26 г.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Снимка: Simon Wohlfahrt/Bloomberg
Европейската комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен отново ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предава DPA, цитирана от Yahoo Finance.

Председателят на парламента Роберта Мецола е уведомила за това ръководителите на парламентарните групи, съобщава германската осведомителна агенция, като се позовава на запознати с въпроса източници.

Дебатът и гласуването ще се състоят по време на парламентарна сесия в Страсбург следващата седмица. Това е четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и екипа ѝ за около шест месеца.

Новият вот на недоверие е внесен от крайнодясната група „Патриоти за Европа“, която критикува Фон дер Лайен и екипа ѝ основно за търговското споразумение с южноамериканските страни Бразилия, Ажентина, Уругвай и Парагвай от Меркосур.

Сред членовете ѝ са евродепутати от „Национален сбор“ на Марин льо Пен във Франция и партията на унгарския премиер Виктор Орбан „Фидес“.

За обсъждане и подлагане на гласуване на вот на недоверие в Европейския парламент е нужна подкрепата на най-малко една десета от 719-те депутати.

Последна актуализация: 21:08 | 14.01.26 г.
