"Супер" Марио Драги може да стане гласът на Европа в преговори с Русия

Европейските лидери оказват натиск към Европейската комисия да определи преговарящ, който да представи Европа в преговори за войната в Украйна, пише Politico, позовавайки се на свои източници. Опасенията са, че САЩ ще сключат сделка с Русия зад гърба им и ще ги поставят пред свършен факт.

В последните седмици президентът на Франция Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони съвсем открито заявиха, че Европа трябва да разговаря с Русия и според Politico и други държави ги подкрепят. Украинският президент Володимир Зеленски, който настояваше за международна изолация на Русия, коментира в интервю за Bloomberg в началото на годината, че не е против разговори с руския президент Владимир Путин, но те не трябва да бъдат заради самите разговори и да легитимират позициите на Кремъл.

През лятото на 2025 година например Еманюел Макрон разговаря за първи път от 2022 година с руския си колега Владимир Путин. Според съобщенията от Кремъл Путин му е заявил, че войната в Украйна е предизвикана от Запада и решението ѝ трябва да отчете "новите териториални реалности".

Сега Макрон коментира, че очевидно преговорите на САЩ с Русия са в тупик и руският президент не се отказва от искането си за капитулацията на Украйна.

В Европа също така не искат Вашингтон и Москва да дискутират теми, които зависят изцяло от европейските лидери - например за членството на Украйна в ЕС, твърдят още европейски дипломати. Основен въпрос обаче е кой ще бъде той и пред кого ще се отчита, както и дали ще има обединена кандидатура от "Коалицията на желаещите" - тоест да включва Великобритания и Норвегия, които са ключови съюзници на Украйна в Европа, но не са част от ЕС.

Кърт Волкър, който в първия мандат на Доналд Тръмп беше пратеник на САЩ при разговорите за Украйна, отбелязва, че съвсем очевидно Тръмп поддържа контакти с Владимир Путин - и директно, и чрез своя представител Стив Уиткоф и това няма да спре. Европа трябва да има контакт с Москва, дори и да не присъства в стаята по време на разговорите между САЩ и Русия, допълва още Волкър.

Една от логичните кандидатури за тази позиция е върховния представител по въпросите на външната политика на ЕС Кая Калас. Но тя е сред големите съюзници на Украйна и по-скоро би била подходящ за поста преговарящ с Украйна, а не с Русия, пише Politco. Служители от дипломатическата мисия пък са ниско ниво и едва ли биха приети за разговори в Кремъл и от Путин.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че подходящ за представител на Европа при преговорите е Марио Драги - бивш премиер на Италия, както и президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), където си спечели прозвището "Супер Марио". Той беше един от първите европейски лидери, който отиде в Киев през пролетта на 2022 година. Тогава делегация, водена от Макрон, тогавашния канцлер на Германия Олаф Шолц и румънския президент Клаус Йоханис, посети страната и направиха първите заявки за подкрепа за Киев.

Снимка: President.gov.ua

Сред коментираните е и финландският президент Александър Стуб. Той има богата политическа кариера зад гърба си - бивш министър на външните работи, на финансите, както и премиер на Финландия и има много добри отношения с Доналд Тръмп, с когото често играят голф. Действащ политик обаче може да има някои ограничения, казват още дипломати.

На този етап всички източници на Politico са категорични, че длъжност и кандидати за преговарящ с Русия не съществуват и коментарите може и да са преждевременни. През миналата пролет по време на Европейски съвет е дискутирана нуждата от представител на ЕС по преговорите за Украйна, но не е имало развитие