Нова ниша: Луксозни автомобилни компании строят все повече лъскави небостъргачи

Bugatti е синоним на изключително скъпи супер коли с високо ниво на представяне. Но сега луксозната френска марка се впуска в съвсем нов вид съревнование – не на пистата, а в небето, пише ВВС.

В сърцето на Дубай в Обединените арабски емирства Bugatti строи първата си жилищна кула. Най-евтините апартаменти там са на цена от 5,2 млн. долара и компанията навлиза на бързо растящия пазар за супербогатите хора по света – брандираните жилища.

Те се строят от все повече луксозни компании, включително други автомобилни компании като Porsche и Aston Martin, и обикновено предлагат лъскави, напълно обзаведени апартаменти, в които марката или логото на компанията често са на видно място и се показват многократно.

Сред другите компании, които са навлезли в сектора, са швейцарската компания за часовници Jacob & Co и италианските модни къщи Fendi и Missoni.

Bugatti строи 43-етажната си кула в Дубай в партньорство с базираната в ОАЕ строителна компания Binghatti Properties. Най-скъпите мезонети в сградата Bugatti Residences By Binghatti ще включват големи частни асансьори за колите на собствениците, за да могат да ги паркират вътре в апартаментите си.

Списъкът с купувачите в проекта на Bugatti включва бразилската футболна звезда Неймар и оперния певец Андреа Бочели. Неймар е платил 54 млн. долара за един от мезонетите.

Търсенето в света на брандирани жилища се ускори през последните две години, сочи нов доклад на консултантската компания Knight Frank. През 2011 г. е имало 169 такива проекта, а днес те са 611 и се очаква броят им да нарасне до 1019 до 2030 г.

В момента САЩ имат най-много брандирани жилищни сгради, съсредоточени в градове като Маями и Ню Йорк, но Knight Frank отбелязва, че Близкият изток, който е на второ място, отчита най-големия растеж. Според доклада той се дължи основно на бързото разрастване на Обединените арабски емирства и на Саудитска Арабия.

„Брандираните жилища привличат най-вече хора с изключителна лоялност към дадена марка – хора, които искат да живеят и да дишат с конкретна марка“, казва Фейзал Дурани, ръководител на отдела за анализи в Knight Frank за Близкия изток.

Дубай в ОАЕ е начело в класацията на градовете с най-голям брой проекти за брандирани жилища в процес на строителство, сочи отделен доклад на консултантската компания Savills.

Това се дължи на запазването на високия брой богати хора, които се установяват в града и купуват луксозни жилища.

Цените на брандираните апартаменти в Дубай, където данъците са ниски, често са под тези в други части на света.

Доскоро брандираните жилища бяха доминирани от хотелски вериги като „Четири сезона“ и Ritz-Carlton, но луксозните марки, които не са свързани с хотели, вече заемат все по-голям дял от новите проекти.

Design Tower на Porsche в Маями отвори врати през 2017 г., а Residences Miami на Aston Martin – през миналата година. Проект на Jacob & Co на остров Ал Марджан в ОАЕ трябва да бъде готов през 2027 г.

За такива компании недвижимите имоти предлагат нов източник на приходи с относително нисък риск, тъй като партньорите за строителство на имоти отговарят за строителството, а купувачите плащат по-висока цена за естетика и ексклузивност, свързани с тяхната марка.

По данни на компанията BinGhatti брандираните апартаменти обичайно са с между 30% и 40% по-скъпи от небрандираните луксозни жилища. Много от новите брандирани проекти включват частни клубове за членове, уелнес съоръжения и ексклузивни услуги – от коли с шофьор и достъп до яхти до партньорства за частни самолети.

Нова категория брандирани имоти се предлагат на пазара и около споделени страсти като гастрономия, уелнес и дори наука за дълголетието.

Експерти по бизнес и потребителска психология твърдят, че бумът на луксозните брандирани апартаменти отразява по-широко желание за обществено изразяване и ексклузивност.

Джиана Екхард, преподавател по маркетинг в King's College London, казва, че тези жилища са се превърнали в нова форма на обществен статут, подобна на рядка чанта или огромен диамантен пръстен. „Свръхбогатите потребители все повече искат активи, показващи статут, и стоки, които не са достъпни за всеки“, допълва тя.

Но бизнес психологът Стюарт Дъф от британската компания Pearn Kandola предупреждава, че много хора може да сметнат идеята за брандирани апартаменти като проява на лош вкус, особено ако марката е твърде видима.

„Наличието на марка навсякъде в жилищната сграда може да намали усещането за рядкост и неповторимост и да създаде усещане за самохвалство. А в най-лошия случай това може да бъде възприето като вулгарно и кичозно“, казва той.