Волатилните пазари подкрепиха печалбата на Bank of America през четвъртото тримесечие

Печалбата на Bank of America е нараснала през четвъртото тримесечие на миналата година, след като търговските ѝ подразделения са отчели по-високи приходи благодарение на засилената активност на клиентите през четвъртото тримесечие, породена от повишената волатилност на пазарите. Това сочи тримесечният отчет на финансовата институция, цитиран от Ройтерс.

Отслабването на търсенето на работна ръка в САЩ, политическите проблеми и опасенията за потенциален балон при акциите в сферата на изкуствения интелект (AI) разтърсиха фондовите пазари и подтикнаха инвеститорите да преструктурират портфейлите си, докато спекулациите около евентуално понижение на лихвените проценти от страна на Федералния резерв допълнително стимулираха търговията.

Приходите на Bank of America от продажби и търговия са нараснали с 10% до 4,5 млрд. долара през четвъртото тримесечие, в съответствие с прогнозата на главния изпълнителен директор Брайън Мойнихан от миналия месец.

В същото време компанията отчита нетна печалба от 7,6 млрд. долара, или 98 цента на акция, за периода от септември до декември в сравнение с 6,8 млрд. долара или 83 цента на акция, за същия период година по-рано.

Общите приходи за четвъртото тримесечие са се повишили до 28,37 млрд. долара, което е над очакванията на анализаторите. Нетният лихвен доход, ключов показател за рентабилността, се е покачил с 10% до 15,8 млрд. долара.

„Тъй като потребителите и бизнесът показват устойчивост, а регулаторната среда и данъчната и търговската политика стават все по-ясни, очакваме допълнителен икономически растеж през идната година“, посочи Мойнихан в изявление. „Въпреки че редица рискове остават, ние сме оптимистично настроени за икономиката на САЩ през 2026 г.“, добави той.

Акциите на банката поскъпнаха с около 2% в търговията преди отварянето на борсите, като отчетът слага край на една силна година за банката. Книжата ѝ поскъпнаха с над 25% през 2025 г., изпреварвайки широкия индекс S&P 500, но изоставайки от конкурентите JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Волатилните пазари обикновено са в полза на инвестиционните банки, тъй като търговските им отдели генерират по-високи приходи при засилена активност на клиентите.