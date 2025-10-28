България и Rheinmetall дадоха началото на проекта за завод за барут и боеприпаси

България и водещият германски технологичен концерн Rheinmetall подписаха в Министерския съвет стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между Rheinmetall и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. евро, съобщават от Министерския съвет.

Премиерът Росен Желязков заяви, че с подписването на този договор се поставя началото на стратегическо партньорство между българската държава и германския технологичен концерн, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия.

Желязков добави, че инвестицията ще насърчи технологичния трансфер, научното сътрудничество и регионалното развитие като основа за устойчиво икономическо партньорство. „Поставяме основите на партньорство, което обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да изградим по-сигурно бъдеще за Европа“, каза премиерът.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заяви, че проектът бележи нова фаза в развитието на българската индустрия и ще даде силен импулс за модернизацията ѝ. „Проектът ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион“, каза Дилов.

България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа, каза изпълнителният директор на Rheinmetall Армин Папергер.

„Скоростта на България е както никога досега. Още с втората ни среща създаваме един от най-добрите заводи в Европа,“ заяви Папергер. Той подчерта, че Европа и НАТО имат нужда от 50 милиона амуниции, а България ще има своя значим принос.

Папергер отбеляза, че заводът ще бъде изграден в рамките на 14 месеца.

С реализацията на завода ще бъдат създадени около 1000 нови работни места, а България ще възстанови ключов елемент от своя отбранителен капацитет. Производството ще обхваща барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи по най-съвременни технологични стандарти.

От Министерския съвет допълват, че проектът е резултат от усилията между Европейския съюз и НАТО, насочена към по-добра защита на Европа и повишаване на стратегическата ѝ автономност.