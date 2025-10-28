IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

България и Rheinmetall дадоха началото на проекта за завод за барут и боеприпаси

Общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. евро

12:52 | 28.10.25 г. 9
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Министерски съвет
Снимка: Министерски съвет

България и водещият германски технологичен концерн Rheinmetall подписаха в Министерския съвет стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между Rheinmetall и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд. евро, съобщават от Министерския съвет.

Премиерът Росен Желязков заяви, че с подписването на този договор се поставя началото на стратегическо партньорство между българската държава и германския технологичен концерн, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия.

Желязков добави, че инвестицията ще насърчи технологичния трансфер, научното сътрудничество и регионалното развитие като основа за устойчиво икономическо партньорство. „Поставяме основите на партньорство, което обединява технологичния опит на Германия и индустриалния потенциал на България, за да изградим по-сигурно бъдеще за Европа“, каза премиерът.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов заяви, че проектът бележи нова фаза в развитието на българската индустрия и ще даде силен импулс за модернизацията ѝ. „Проектът ще ни даде възможност да изградим устойчив и независим отбранителен капацитет, който ще подкрепя сигурността на целия регион“, каза Дилов. 

България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост за цяла Европа, каза изпълнителният директор на Rheinmetall Армин Папергер. 

„Скоростта на България е както никога досега. Още с втората ни среща създаваме един от най-добрите заводи в Европа,“ заяви Папергер. Той подчерта, че Европа и НАТО имат нужда от 50 милиона амуниции, а България ще има своя значим принос.

Папергер отбеляза, че заводът ще бъде изграден в рамките на 14 месеца.

С реализацията на завода ще бъдат създадени около 1000 нови работни места, а България ще възстанови ключов елемент от своя отбранителен капацитет. Производството ще обхваща барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи по най-съвременни технологични стандарти.

От Министерския съвет допълват, че проектът е резултат от усилията между Европейския съюз и НАТО, насочена към по-добра защита на Европа и повишаване на стратегическата ѝ автономност.

Последна актуализация: 13:51 | 28.10.25 г.
Райнметал отбрана боеприпаси завод за барут Rheinmetall
Коментари

9
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди 2 минути
До: tisia защо ни го споменаваш това, псих? Такива тестови реактори има на Запад от доста повече време, но все още никой не го е направил работещ както трябва... Може би ни правиш демнстрация колко назад от света си?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
8
rate up comment 0 rate down comment 1
cido
преди 7 минути
Един милиард за завод и един за съдебната система.Друг милиард за друг завод и друг пак за съдебната система....Ей живот здравей здравей ....
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 0 rate down comment 1
khao
преди 10 минути
До: 0pk факт, особенно втората, която завърши с руско робство... :(:(
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 7 rate down comment 3
0pk
преди 1 час
До: гъбко да да, историята помни едни такива колаборации м/у България и Германия. И двете свършват зле. Сега по-различно ли ще бъде? :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 9 rate down comment 5
Slavi.13
преди 1 час
До: АлехандроВСУ май вчера са щурмували Петербург и танковете им са аха в центъра? Има ли нещо такова или е фейк а?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 10 rate down comment 5
tisia
преди 1 час
Китайските учени планират да завършат до 2027 г. изграждането на едно от най-мощните устройства за термоядрен синтез в света BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), известно още като Изкуствено слънце, обяви говорителят на външното министерство Мао Нин. ....а? каквооо? Кой на къде гледа?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 13 rate down comment 28
гъбко
преди 3 часа
Когато България и Германия започнат да строят с ускорени темпове военни заводи и да се въоръжават , всички около тях си налягат парцалките ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 18 rate down comment 28
Алехандро
преди 3 часа
Рязко ще се увеличи германското лоби у нас, а руските прокълнати лобите ще изчезват едно подир друго - газ не остана, петрол скоро!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 20 rate down comment 30
Алехандро
преди 3 часа
Страхотно, огромен съпътстващ бизнес ще се развива в България, тепърва ще идват и нови огромни инвестиции, въпреки това правителство, но заради Еврозоната! Честито, българи! Не честитим на русоробите!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
