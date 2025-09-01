България инвестира 500 млн. евро в съвместния завод за барут с Rheinmetall

Инвестицията на България в съвместния проект с Rheinmetall във военния завод за барут у нас ще бъде около 500 млн. евро, като парите ще бъдат отпуснати по линия на европейския механизъм SAFE. Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по Нова телевизия по повод изграждането на завода, за който ВМЗ-Сопот ще създаде съвместно дружество с Rheinmetall, със съотношение на собствеността 49% към 51% за европейския оръжеен гигант.

„Това е заем от типа на тези, които държавите ползваха по време на COVID-19”, обясни министърът и добави, че ще има десетгодишен гратисен период, при който не се плаща главницата, а периодът на изплащане на заема е 35 години.

Детайлите около новите заводи за снаряди и барут, които се планира да бъдат построени до две-три години, стават все по-ясни – и двата ще бъдат на територията на т. нар. "Вазовски мащиностроителни заводи". Очаква се с откриването им да бъдат създадени около хиляда нови работни места.

В момента завършва планирането на съвместното предприятие и сключването на споразумението. Договорите за заводите все още не са подписани, но по думите на директора на Rheinmetall Армин Папергер това ще стане до 3-4 седмици.

България получи подкрепа за инициативата и от председателя на еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която беше на кратко посещение у нас като част по визитата ѝ в страните по източната отбранителна линия на НАТО.

„Изграждането на фабрика за барут и за снаряди е шанс за българската отбранителна индустрия да внедри стандарти на производство, които позволяват на ВМЗ да стане доставчик и на страните членки на НАТО и ЕС. Сега сме производител на снаряди по съветските стандарти – 122 мм, 152 мм, а ще имаме поточна линия за производство на 155 мм", каза военният министър. Според Запрянов българският отбранителен интерес съвпада с този на Европа.

На 25 август председателят на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща с главния изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия). На нея стана известно, че България и най-големият отбранителен концерн в Европа ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода. Единият ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.

На 27 август президентът Румен Радев участва в откриването на нов високотехнологичен завод на Rheinmetall в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. На следващия ден, след среща с германския държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер в двореца "Белвю" в Берлин, държавният ни глава заяви, че президентската институция води разговори с германски компании, чиито представители в началото на идния месец ще посетят България за разговори за възможни инвестиции.