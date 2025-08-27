Най-големият завод за муниции в Европа отваря врати след леко забавяне

Най-големият завод за производство на муниции в Европа отваря врати след поредица забавяния и на фона на новите развития във войната в Украйна, съобщава Bloomberg.

Обектът на германския производител Rheinmetall ще заработи официално от сряда, навреме за обещаното мащабно увеличение на разходите за сигурност и отбрана на Берлин.

На церемонията по откриването в Унтерлусен край Хановер трябва да присъстват главният изпълнителен директор Армин Папергер, германският финансов министър и вицеканцлер Ларс Клингбейл, министърът на отбраната Борис Писториус и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Сред гостите ще бъде и президентът на България Румен Радев.

Строителството започна през 2024 г. и обектът тогава се очакваше да заработи в края на пролетта или началото на лятото същата година.

Заводът за муниции започна тестови операции през второто тримесечие на тази година и ще произвежда до 350 хил. единици на година, след като дейността стигне пълен капацитет от 2027 г. нататък. Новата фабрика в Северозападна Германия се състои от две сгради – една за производство на 155-мм снаряди и една за товарене и пакетиране.

Инвестицията е в размер на около 500 млн. евро и ще създаде над 500 работни места на място. От Rheinmetall планират и производство на ракетно въоръжение от 2026 г.

Компанията наскоро приключи друг голям проект в Германия – завод в близост до нидерлансктапа граница, където се произвеждат части за американските изтребители F-35 на Lockheed Martin.

Сегментът за оръжия и муниции на Rheinmetall е водещ двигател на растежа за компанията през последните три години. Тя отчете продажби за 724 млн. евро през първата половина на 2025 г.

Самото производство на 155-мм муниции се простира върху инфраструктура в няколко европейски страни. По-рано в понеделник бе съобщено, че компанията готви строителство на два завода в България – за артилерийски снаряди и за производство на барут и заряди. В допълнение Rheinmetall има заводи в Испания и Унгария, строи обект в Литва и води преговори с правителството в Латвия.

Завод за муниции е планиран и в Украйна, където компанията оперира център за ремонт на танкове. По-рано през август Папергер заяви, че проектът ще се забави заради бюрокрация, без да дава повече подробности. По думите му Киев иска да удвои капацитета на завода, но е необходимо по-голямо финансиране.