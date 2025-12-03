Когато печалбата е „твърде добра“: възходът на Rheinmetall под лупа

Акциите на Rheinmetall - най-големият германски производител в областта на отбраната, напоследък са следени внимателно от инвеститорите поради повишените шансове за мир между Русия и Украйна, пише Bloomberg.

Въпреки това рискът около печалбата на Rheinmetall е по-голям от вероятността украинският президент Володимир Зеленски да приеме исканията на руския държавен глава Владимир Путин.

Очертавайки амбициите си за петкратно увеличение на приходите до около 50 млрд. евро годишно до 2030 г., главният изпълнителен директор Армин Папергер обеща на инвеститорите, че маржът на оперативната печалба ще надхвърли 20% през този период. Отбранителният бизнес на Rheinmetall вече реализира оперативна възвръщаемост на продажбите от приблизително 18-19%.

Макар че е нормално производителят на оръжие да печели от превъоръжаването на региона, подобно на това, което направиха производителите на лекарства по време на пандемията, очакваната рентабилност на Rheinmetall я отличава от другите западни гиганти в сферата на отбраната.

Доставчиците на отбранителни услуги генерират по-голяма част от продажбите си чрез договори с правителства, които по принцип не са склонни да пълнят джобовете на акционерите за сметка на данъкоплатците. Високите маржове на печалбата на Rheinmetall - най-вече в подразделението ѝ за боеприпаси, не са тайна и биха могли да се сблъскат с по-голяма конкуренция в средносрочен план.

„Поддържането на маржове от над 20% може да е истинско предизвикателство“, изтъкват анализатори от Agency Partners.

Основният клиент на Rheinmetall - Германия, е ангажиран с изграждането на най-голямата конвенционална армия в Европа и няма да забави темпа, дори ако бъде постигнат мир в Украйна. Страната разхлаби дълговата си спирачка, за да осигури подходящо финансиране. Тя иска да възстанови своята армия възможно най-бързо, а не да се бори за печалба.

Rheinmetall се е позиционирала да доставя оборудването, от което се нуждае НАТО, чрез придобивания и инвестиции и това заслужава отплата. Между 2011 и 2020 г., когато Германия не беше склонна да харчи много за отбрана, оперативните маржове на компанията достигаха средно около 5%.

В интервю за Bloomberg през септември Папергер отхвърли заплахата от неочаквани данъци, заявявайки, че 20% маржове са „абсолютно“ постижими. Главният финансов директор Клаус Нойман увери инвеститорите, че компанията предлага „добро съотношение цена-качество“.

„Органите за обществени поръчки обикновено основават решенията си предимно на цената и възможностите за доставка на доставчика, а не на потенциалните маржове“, посочва говорител на Rheinmetall.

Щедрата печалба на Rheinmetall от бизнеса с боеприпаси идва от икономиите от мащаба, оперативния ливъридж и интеграцията. Компанията произвежда готови боеприпаси, включително гилзи, взриватели, взривни вещества и горива, така че получава печалба, която иначе би могла да бъде разпределена. Колкото повече произвежда, толкова по-добре се покриват фиксираните ѝ разходи и толкова повече пари печели. Тя може да залага на цени, с които по-слабо интегрираните или по-малки конкуренти биха се затруднили да се справят.

Rheinmetall очаква тази благоприятна ситуация да се задържи, като прогнозира марж при боеприпасите и оръжията от близо 30% до 2030 г. Очакванията за другите дейности също са оптимистични.

Внушителната печалба на Rheinmetall е в основата на пазарната ѝ капитализация от 68 млрд. евро. Но остава въпросът дали тя е устойчива. Конкуренти като BAE Systems разширяват фабриките си за боеприпаси. Тъй като търсенето и предлагането се балансират, германският производител може да се изправи пред по-голям натиск да намали цените. И ако до 2030 г. компанията реализира оперативна печалба от 10 млрд. евро годишно, както се надява, данъкоплатците може да се възпротивят на това.

Продуктите на компанията са предимно наземни и тя използва паричните си средства за диверсификация, включително за неотдавнашното закупуване на базираната в Бремен компания Naval Vessels Lürssen. По отношение на морската техника тя иска да повтори плана с вертикалната интеграция, като продава кораби, ракети и системи за управление на бойни действия. Остава да се види дали този бизнес може да достигне 15% възвръщаемост.

Целите за маржа на оперативната печалба на Rheinmetall надхвърлят значително тези на европейските конкуренти на компанията. Графика: Bloomberg

Компанията инвестира и във фабрики. Планирани са капиталови разходи за над 8 млрд. евро през следващите пет години. Наред с новите съоръжения за боеприпаси и барут в България и Румъния, Rheinmetall автоматизира своите фабрики, за да увеличи обемите. Нов завод в Долна Саксония се нуждае само от 120 души, за да произвежда 350 хил. артилерийски снаряда годишно, което се равнява на приходи за около 1,5 млрд. евро.

Това би трябвало да поддържа маржовете на печалбата, които може би остават ограничени от по-високите разходи за труд в Германия. Но от политическа гледна точка роботите са нож с две остриета: докато правителствата получават необходимите оръжия по-бързо, европейските инвестиции в отбрана може да не доведат до желания икономически бум и възход на работните места.

Rheinmetall се стреми да привлече около една четвърт от разходите за оръжия на европейските членки на НАТО, но смята, че до 2030 г. ще се нуждае само от 70 хил. служители.

Въпреки че това е около два пъти повече от миналогодишния брой заети в компанията, това е много по-малко от 110-те хиляди работници на BAE Systems днес. И това е малка част от над 630-те хиляди служители на автомобилния производител Volkswagen - от които около 45% са в Германия.

Все пак Rheinmetall очаква местната индустрия за отбрана да създаде до 600 хил. работни места през следващите години.

Отделно, компанията ще плаща високи данъци през следващите години. Но за разлика от европейските си конкуренти в отбранителния сектор, частично притежавани от правителствата, акциите на Rheinmetall остават в частни ръце. Това е пропусната възможност за Германия, която придоби основен дял в компанията за отбранителна електроника Hensoldt. Повечето германци не притежават акции и не участват във възхода на акциите на Rheinmetall, които поскъпнаха с 1400% от началото на руската инвазия в Украйна. Ако компанията продължи да генерира неочаквани печалби, натискът за понижаване на цените или плащане на повече данъци със сигурност ще се засили.